Koreanische Pfannkuchen, auch Hotteok genannt, sind ein köstliches, koreanisches Streetfood-Gebäck, das dort besonders während der Wintermonate beliebt ist. Die kleinen, gefüllten Pfannkuchen sind ein wahrer Genuss und bieten eine perfekte Mischung aus süßen und knusprigen Aromen. Die süßen Pfannkuchen solltest du unbedingt mal zum nächsten Wochenend-Frühstück servieren.

Koreanische Pfannkuchen mit Hefeteig

Der Teig für die koranischen Pfannkuchen ist ein Hefeteig, sorgfältig geknetet, für eine Stunde stehen gelassen und aufgegangen. Dann wird er zu kleinen Bällchen geformt und mit einer himmlischen Füllung versehen. Brauner Zucker, knackige Nüsse und eine Prise Zimt – die perfekte Mischung für den ultimativen Genuss.

Deine Küche wird sich mit verlockenden Düften füllen, wenn die gefüllten Teigfladen in der Pfanne brutzeln und sich in goldbraune, knusprige Pfannkuchen verwandeln. Der Moment, wenn du in die warmen Hotteok beißt und die süße Füllung auf deine Zunge trifft, ist pure Gaumenfreude. Noch warm serviert, schmecken sie am besten. Koreanische Pfannkuchen lassen sich aber auch luftdicht verpackt aufbewahren oder einfrieren.

Der Zucker schmilzt durch die Hitze beim Backen, sodass ein aromatischer Zimt-Zucker-Sirup entsteht. Die koreanischen Pfannkuchen sind saftig, karamellig, zimtig, herrlich nussig und einfach nur lecker! Natürlich kannst du die Süße der Fladen an deinen ganz persönlichen Geschmack anpassen. Perfekt für ein ausgedehntes Frühstück oder als Dessert am Nachmittag.

Nach diesem international angehauchten Frühstück geht die Reise um die Welt weiter. Verwöhne deine Lieben morgens doch bald mal mit Hash Browns aus den USA, französischem Rührei oder du bereitest ihnen Rolex, ein Streetfood aus Uganda zu. So oder so, wir haben noch viele köstliche Frühstück-Rezepte bei Leckerschmecker für dich, die es alle zu entdecken und nachzukochen oder -backen lohnt!