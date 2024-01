Wenn du Rolex hörst, denkst du vermutlich zunächst an teure Uhren. Aber wusstest du, dass man in Uganda so ein leckeres Frühstück nennt? Der Name ist eine Abkürzung für roll of eggs, also eine Rolle aus Eiern. Wenn du jetzt nur Bahnhof verstehst, solltest du unbedingt weiterlesen – und im Anschluss dieses vorzügliche Fingerfood selbst probieren. Es lohnt sich, versprochen!

Rolex liefert afrikanischen Streetfood-Genuss für zu Hause

Rolex sind gerollte, herzhaft gefüllte Wraps, deren Mantel dünne Chapiti-Fladen bilden. Darauf platzierst du ein Omelett, auf dem du wiederum eine Füllung aus knackigem Gemüse verteilst. Anschließend wird das Ganze fest zusammengerollt und mit den Händen gegessen.

Rolex kommen ursprünglich aus Uganda, wo man das gerollte Fingerfood gern am Morgen unterwegs kauft und verspeist. Es ist sozusagen ein Frühstück to go. Sollte dich plötzliches kulinarisches Fernweh packen, kannst du mit wenig Aufwand und vor allem günstig auf eine leckere Reise gehen.

In unserem Rezept erfährst du, wie du das dünne Fladenbrot Chapiti zubereitest. Ist dir das frühmorgens allerdings zu viel Arbeit, kannst du für die Rolex stattdessen gekauftes Fladenbrot oder Tortilla-Wraps benutzen. Alternativ bieten sich auch herzhafte Pfannkuchen an.

Wir empfehlen, die Chapiti-Fladen noch mit einem leckeren Dip oder einer würzigen Soße zu bestreichen. Das können eine Guacamole aus Avocado, eine fruchtige Salsa oder einfach ein Joghurt, den du mit Kräutern verrührst, sein. Auch beim Omelett hast du Spielraum. Wie wäre es, dieses ebenfalls mit frisch gehackten Kräutern oder Pilzen zu verfeinern? Möglich ist, was die gefällt und schmeckt!

Uns packt gerade die Lust auf weitere ausgefallene Frühstücksideen. Geht’s dir genauso? Dann dürften dir nicht nur unsere Rolex schmecken, sondern auch Frühstücks-Rösti mit Ei. Richtig kreativ zeigt sich außerdem ein Spiegelei im Paprikaring, mit dem du dir und deinen Lieben am Morgen ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Richtig schön deftig wird’s dank Rotkohl-Käse-Sandwiches. Das kann ja nur ein guter Start in den Tag werden!