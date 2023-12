Schneide den oberen und den unteren Teil („Deckel“ und „Boden“) von der Paprika ab, entferne die Kerne und schneide die Schote in dicke Ringe.

Zerlasse die Butter in einer Pfanne, brate zwei Paprikaringe von beiden Seiten an und lege dann jeweils eine Scheibe Tomate in die Ringe. Auf diese lässt du das Ei gleiten, das nun noch gesalzen und gepfeffert wird.