Es gibt nichts Schöneres, als an einem sonnigen Morgen ein gemütliches und leckeres Frühstück zu genießen. Mit diesem Rezept für Frühstücks-Rösti mit Ei startest du voller Energie in den Tag. Die Rösti ist ein Schweizer Nationalgericht und kommt traditionell goldbraun gebraten und mit einer knusprigen Kruste auf den Teller. Eine Rösti lässt sich aus gekochten Kartoffeln machen, aber auch rohe Kartoffeln eignen sich, besonders wenn der Hunger auf den schweizerischen Kartoffelpuffer ganz spontan kommt.

Ein deftiger Gaumenschmaus: Frühstücks-Rösti mit Ei

Das Frühstück ist für viele die wichtigste Mahlzeit des Tages und gehört für einen guten Start in den Tag einfach dazu. Was könnte da besser passen als eine saftige Rösti, die in der Pfanne goldbraun gebraten wird?

Doch damit nicht genug. Denn wir verleihen der Rösti noch eine besondere Note, indem wir Eier, Bacon und Cheddar hinzugeben und alles zusammen im Ofen garen. Das Ergebnis ist ein wahres Geschmackserlebnis, das sowohl optisch als auch geschmacklich überzeugt. Die Rösti wird knusprig und das Ei erhält durch das Garen eine perfekte Konsistenz.

Wer mag, garniert die Mahlzeit mit frischen Kräutern oder streut anstelle des Bacons leckere Würstchenwürfel auf den Kartoffelpuffer.

Ein einfaches Rezept, das dennoch beeindruckt und das man immer wieder gerne zubereitet. Also los geht’s, auf in die Küche! Zaubere dir und deinen Lieben mit dieser Rösti mit Ei ein unvergessliches Frühstück!

