Der perfekte Couscous-Salat mit Hähnchen: einfach, lecker und gesund!

Couscous – die vielseitige, kleine Perle der nordafrikanischen Küche – hat sich längst die Küchen Europas erobert. Ob als Beilage, in Suppen oder als Salat: Couscous überzeugt, weil du ihn nicht kochen, sondern nur kurz quellen lassen musst und mit nahezu allem kombinieren kannst. Heute auf der Speisekarte: ein Couscous-Salat mit Hähnchen, der nicht nur superlecker, sondern auch in unter 30 Minuten zubereitet ist. Perfekt für jede Gelegenheit – sei es als leichtes Mittagessen, für das nächste Brunchbüffet oder einfach für ein entspanntes Abendessen.

Couscous-Salat mit Hähnchen: leckeres Blitzgericht

Vielleicht hast du Couscous schon mal im Supermarkt gesehen und dich gefragt, was das eigentlich genau ist. Couscous ist kein Getreide, wie oft angenommen wird, sondern wird aus Hartweizengrieß hergestellt. Dabei wird der Grieß befeuchtet, zu kleinen Kügelchen geformt und getrocknet. Couscous ist vorgekocht und daher ausgesprochen schnell zubereitet. Ein Grund mehr, ihn zu lieben!

Für deinen Couscous-Salat mit Hähnchen benötigst du etwa 150 Gramm Couscous, den du einfach mit heißer Gemüsebrühe übergießt und ein paar Minuten quellen lässt. Währenddessen schnappst du dir frisches Gemüse. Rote und gelbe Paprika sorgen nicht nur für eine schöne Farbvielfalt, sondern liefern auch jede Menge Vitamine. Dazu kommt noch eine kleine Zucchini. Schneide das Gemüse klein und brate es kurz in der Pfanne an. Vermenge das Gemüse mit dem Couscous, würze ihn und fertig ist schonmal der Salat.

Würze nun die Hähnchenbrust mit etwas Olivenöl, Paprikapulver, Salz und Pfeffer und gib es in die Pfanne. Brate es von jeder Seite etwa fünf bis sieben Minuten an, bis das Fleisch schön goldbraun ist. Schneide es danach in feine Scheiben und lege sie hübsch auf den Salat. Der Couscous-Salat schmeckt mit Hähnchen, aber auch ohne ausgezeichnet. Wenn du beides separat servierst, haben auch Vegetarier Freude an diesem tollen Gericht.

Aus Couscous kannst du noch viel mehr zaubern, zum Beispiel diese knusprigen Couscous-Zucchini-Puffer oder einen Couscous-Salat mit Thunfisch. Auch aus dem Ofen schmeckt er wunderbar, das zeigt unser marokkanischer Couscous-Auflauf!