Cranberry-Hafer-Muffins: süße Nascherei zum Frühstück

Neulich entdeckte ich im Supermarkt in der Obst- und Gemüseabteilung frische Cranberrys. Aber was lässt sich damit machen? Schließlich landet die ursprünglich aus Nordamerika stammende Beerensorte nicht allzu oft in Gerichten. Das kann sich mit diesen leckeren Cranberry-Hafer-Muffins ändern.

Rezept für Cranberry-Hafer-Muffins

Cranberrys sind hierzulande in frischer Form eher selten zu finden. Doch ab und zu gibt es sie dann doch im Supermarkt zu finden. Möchtest du aus den Beeren etwas zubereiten, dann sind diese Cranberry-Hafer-Muffins ein guter Anfang. Die gelingen übrigens auch ohne frische Cranberrys, solltest du keine bekommen. Stattdessen kannst du auch die getrocknete Variante verwenden.

Neben den Beeren benötigst du noch Mehl, Zucker, Haferflocken, Öl, Backpulver, gehackte Mandeln, Milch, Eier, Salz und Zimt. Dann kann es auch schon losgehen. Bereite zuerst ein Muffinblech vor, in dem du es mit Papierförmchen auslegst. Heize auch den Ofen vor.

Mische dann die trockenen Zutaten wie Haferflocken, Mehl, Zucker, Backpulver, Zimt und Salz in einer Schüssel. Separat verquirlst du in einer anderen Schüssel die Eier und füge dann das Öl und die Milch hinzu. Danach verrührst du die nassen Zutaten mit der Mehl-Mischung zu einem glatten Teig. Hebe die getrockneten oder frischen Beeren sowie die gehackten Mandeln unter den Teig und verteile ihn dann gleichmäßig in die Förmchen. Zum Schluss streust du noch ein paar Haferflocken obendrauf.

Nun müssen die Muffins nur noch im Ofen fertig backen. Lass sie vor dem Servieren aber erst vollständig auskühlen. Kleiner Tipp: Mische noch gehackte Schokolade unter den Teig. Das verleiht den Muffins eine weitere, süße Geschmackskomponente und bildet einen leckeren Kontrast zu den säuerlichen Beeren.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Genieße die Cranberry-Hafer-Muffins zum Nachmittagskaffee, als Dessert nach einem Mittagessen oder zum Frühstück. Noch mehr schnell zubereitete Muffinrezepte gibt es bei Leckerschmecker. Wir lieben die kleinen Küchlein und sind große Fans von diesen Haferflocken-Honig-Muffins, diese wachmachende Kaffeemuffins sowie diese saftigen Apfel-Kürbis-Muffins.

Cranberry-Hafer-Muffins Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 150 g kernige Haferflocken

150 g Weizenmehl

100 g Zucker

2 TL Backpulver

1 TL Zimt

1 Prise Salz

2 Eier

100 ml geschmacksneutrales Pflanzenöl

200 ml Milch

150 g Cranberrys frisch oder getrocknet (online z.B. hier 🛒

50 g gehackte Mandeln Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Muffinblech mit Papierförmchen aus.

Mische in einer großen Schüssel Haferflocken, Mehl, Zucker, Backpulver, Zimt und Salz.

Verquirle in einer extra Schüssel die Eier und gib dann Öl und Milch hinzu. Verrühre die nassen Zutaten mit der Mehl-Mischung zu einem glatten Teig.

Hebe die frischen oder getrockneten Cranberrys und die gehackten Mandeln unter den Teig. Rühre den Teig dabei nicht zu stark, damit er nach dem Backen locker bleibt.

Verteile den Teig auf die Muffinförmchen und streue noch ein paar Haferflocken als Topping obendrauf. Backe die Muffins im vorgeheizten Ofen für etwa 20–25 Minuten. Mache die Stäbchenprobe und überprüfe so, ob die Muffins gut sind.

Lass die Muffins nach dem Backen und vor dem Genuss vollständig abkühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.