Crème-Brulée-Espresso: köstliches Dessert oder extravaganter Start in den Tag

Ja, das hast du ganz richtig gelesen. Dieser Crème-Brulée-Espresso ergibt ein genussvolles Dessert nach einem guten Essen. Aber er kann dir auch einen luxuriösen Tagesstart bereiten. Jetzt mal ehrlich: Kann sich ein Morgen noch glamouröser anfühlen, wenn du dein Frühstück mit einem Espresso mit leicht knusprigem Crème-Brulée-Topping beendest?

So einfach bereitest du Crème-Brulée-Espresso zu

So oder so: diese Espresso-Zubereitung wird Eindruck machen – sowohl bei deinen Gästen als auch bei dir. Für Kaffee-Enthusiasten ist schon das Ritual des Espresso-Kochens ein essenzieller Teil des Kaffeegenusses. Und genau so kannst du auch diese Espresso-Variation angehen. Ganz egal, ob mit einem Espressokocher auf dem Herd, einem Siebträger oder aus einem Vollautomaten: Bereite den Espresso für dieses Rezept nach deiner präferierten Zubereitungsmethode zu.

Völlig egal, ob du den Crème-Brulée-Espresso nur für dich oder deine Gäste vorbereitest: Genieße den Gesamtprozess der Zubereitung dieses kreativen Getränks. Konzentriere dich auf den sich langsam in der Küche ausbreitenden intensiven Kaffeegeruch, während du die Zutaten für die Creme zusammen gibst. Glaube mir: Das Ergebnis wird umso besser, je mehr du jeden einzelnen Schritt ganz bewusst durchgehst.

Dieses exquisite Getränk benötigt überhaupt keine besonderen Zutaten und die Zubereitung geht ebenfalls leicht von der Hand. Es ist also wirklich perfekt, um schon während der Komposition der Zutaten ein wenig zur Ruhe zu kommen. Starte zu Beginn damit, den Espresso zu kochen, damit er schonmal etwas abkühlen kann.

Trenne währenddessen die Eier und gib das Eigelb in eine Metallschüssel. Stelle sie über ein Wasserbad mit kochendem Wasser und schlage die Eigelbe unter konstantem Rühren, bis sie eine cremige Konsistenz und eine Temperatur von etwa 65 bis 70 Grad Celsius erreicht haben. Vermische sie danach mit Puderzucker und Ahornsirup und rühre es zu einer Creme zusammen. Gieße den Espresso mit je einem Eiswürfel in passende Gläser. Gib in beide eine Prise Salz dazu und rühre sie gut um. Das Salz bindet die Bitterstoffe etwas und lässt den Kaffee ein wenig milder schmecken.

Nun kannst du die Creme auf beide Gläser aufteilen. Zum Schluss kommt der braune Zucker darüber und wird mit einem Küchenbrenner 🛒 leicht flambiert. Lass dir diese feine Espresso-Zubereitung schmecken!

Crème-Brulée-Espresso Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Espresso

2 Eier Größe M

2 TL Puderzucker

2 TL Ahornsirup

1 Prise Salz

Eiswürfel

4 TL brauner Zucker Zubereitung Bereite den Espresso nach Belieben zu.

Trenne währenddessen die Eier, um das Crème-Brulée-Topping vorzubereiten. Gib die Eier in eine Metallschüssel und stelle sie über ein Wasserbad mit kochendem Wasser. Schlage sie dabei konstant auf, bis sie eine cremige Konsistenz sowie eine Temperatur von 65-70 °C erreicht haben.

Vermenge sie danach mit Ahornsirup und Puderzucker in einem passenden Gefäß und verquirle alles mit deinem Handmixer oder Milchaufschäumer.

Verteile den Espresso mit je einem Eiswürfel in zwei Gläser. Gib zusätzlich eine Prise Salz hinzu und rühre gut um.

Gieße die Creme über den Espresso. Verteile braunen Zucker darüber und flambiere ihn kurz, bis er beginnt zu karamellisieren.

