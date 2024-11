Cremiger Rosenkohlauflauf: ein Ofengericht für Herz und Seele

Die Temperaturen draußen sinken, der Winter steht vor der Tür. Zeit für Wohlfühlgerichte, die für Wärme und Gemütlichkeit sorgen. Am besten eignen sich dafür leckere Ofengerichte wie dieser cremige Rosenkohlauflauf. Er ist schnell zubereitet und schon der Duft aus dem Ofen lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Cremiger Rosenkohlauflauf: köstliches Wintergericht

Aufläufe galten früher als „Armeleuteessen“, da sie oft aus Resten zubereitet wurden. Und auch heute noch sind sie eine gute Möglichkeit, übriggebliebene Zutaten aus dem Kühlschrank nahrhaft und schmackhaft zuzubereiten.

Von vegetarischen Varianten bis zu Rezepten mit Fleisch oder Fisch – es gibt kaum ein Gericht, das sich so flexibel an Vorlieben anpassen lässt wie ein Auflauf. Gerade im Winter schmeckt er aber vor allem mit saisonalen Zutaten wie Rosenkohl, Wirsing oder Blumenkohl. Dennoch ist die goldbraune Käsekruste für viele das Highlight.

Für unseren cremigen Rosenkohlauflauf benötigst du nicht viel. Der Star ist definitiv der Rosenkohl. Ihn garst du für ungefähr fünf Minuten in gesalzenem Wasser. Dann brätst du klein gehackten Knoblauch in einer Pfanne mit Butter an und löschst ihn mit Sahne ab. Rühre noch ein wenig geriebenen Parmesan unter und schon erhältst du eine cremige Soße. Jetzt brauchst du nur noch den Rosenkohl abzugießen und die einzelnen Röschen in einer Auflaufform zu verteilen. Übergieße ihn mit der Soße und streue geriebenen Käse drüber. Der Ofen erledigt nun den Rest und du kannst dich schon einmal der Vorfreude auf den cremigen Rosenkohlauflauf hingeben. Mmh, es duftet herrlich!

Im Winter hat der Rosenkohl seinen großen Auftritt. Er schmeckt auch hervorragend als cremige Rosenkohlsuppe oder Rosenkohl-Quiche. Ein echtes Wohlfühlessen ist auch der Rosenkohl-Spätzle-Auflauf. So lecker kann Rosenkohl sein.