Rosenkohl-Quiche: Mehr kannst du aus Rosenkohl nicht machen

Im Herbst und Winter kommst du an schmackhaften Kohlgerichten kaum vorbei. Egal ob Grünkohl, Weiß- oder Rotkohl – die Auswahl ist groß und die Zubereitungsmöglichkeiten unbegrenzt. Gehört eher der Rosenkohl zu deinen Favoriten, dann haben wir mit unserem Rezept für eine Rosenkohl-Quiche genau das richtige Herbstessen für dich.

Rosenkohl-Quiche: herzhaftes Wohlfühlessen

Für alle, die Kuchen und deftiges Wohlfühlessen gleichermaßen lieben, ist eine Quiche vermutlich das beste Rezept überhaupt. Quiches sind nämlich nichts anderes als herzhafte Kuchen, die in einer speziellen Form gebacken werden, aus einem einfachen Mürbeteigboden und einer leckeren Füllung bestehen. Passend zur kalten Jahreszeit gibt es bei uns heute mal eine Rosenkohl-Quiche, die wir mit würzigem Käse verfeinern.

Für die Quiche bereitest du zuerst den Mürbeteig vor. Dafür vermengst du Mehl, kalte Butter, Salz und etwas Wasser miteinander und verknetest alles zu einem glatten Teig. Der wird zu einer Kugel gerollt, in Folie eingewickelt und wandert anschließend für 30 Minuten in den Kühlschrank.

In der Zwischenzeit kümmerst du dich um die Füllung. Dafür wäschst du den Rosenkohl, entfernst die äußeren Blätter und teilst ihn einmal in der Mitte. Brate die Röschen kurz in Olivenöl an und würze sie. Danach rührst du aus Eier, Sahne, geriebenem Käse und den Gewürzen eine Soße an.

Nach der Kühlzeit rollst du den Teig aus und drückst ihn in eine gefettete Form. Achte darauf, auch einen Rand zu formen und schneide überstehenden Teig einfach ab. Stich noch mit einer Gabel einige Male in den Teigboden. Das verhindert, dass er später beim Backen zu stark aufgeht. Verteile den angebratenen Rosenkohl auf dem Teig und gieße gleichmäßig die Soße darüber. Jetzt musst du die Quiche zum Backen nur noch in den Ofen schieben.

Rosenkohl gilt als kalorienarmes und gesundes Gemüse, das uns unter anderem mit Ballaststoffen, B-Vitaminen, Vitamin C und Zink versorgt. Deshalb darf es den gerne öfter geben. Genieße ihn doch mal als Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf, in einem Quinoa-Salat mit Rosenkohl oder als cremige Rosenkohlsuppe.