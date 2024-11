Rezept für kalte Tage: deftiger Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf

Jetzt ist die Zeit für deftige Suppen und Eintöpfe! Gerade hält die kalte Jahreszeit wieder Einzug im Land, die Temperaturen schaffen es vielerorts nicht einmal mehr über die Zehn-Grad-Marke. Was schmeckt da besser als ein heißer Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf? Wir könnten uns gerade keine bessere Wohlfühlmahlzeit vorstellen!

Dampfender Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf

Rosenkohl wird von vielen leider immer noch verschmäht, dabei steckt in den kleinen Kohlköpfen so viel Geschmack und Potenzial. In Verbindung mit Kartoffeln und Möhren wird daraus heute ein würziger Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf, der locker eine Großfamilie satt macht.

Er ist perfekt für große Runden, denn die Zubereitung dauert nicht allzu lange und Rezepte wie Suppen und Eintöpfe lassen sich generell gut in größeren Mengen kochen. Ein weiterer Vorteil: Der Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf lässt sich super vorbereiten und schmeckt sogar noch besser, wenn er etwas durchziehen konnte und wieder aufgewärmt wird. Du kannst sogar etwas mehr kochen und die Reste für später einfrieren.

Und noch einen Vorteil bringt der Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf mit sich: Er ist wunderbar wandelbar. Variiere die Gemüsesorten und verwende, was du noch im Kühl- und Vorratsschrank hast. Klar, Rosenkohl und Kartoffeln sollten schon dabei sein, aber bei den übrigen Zutaten hast du freie Wahl. Wer partout nicht auf Fleisch verzichten möchte, kann sogar noch Speck oder Würstchen mit dazu geben.

Weil wir jetzt so richtig Lust auf Suppen und Eintöpfe bekommen haben, durchstöbern wir schnell mal die Leckerschmecker-Rezeptsammlung und finden da weitere leckere Ideen. Wie wäre es als Nächstes mit Baeckeoffe, einem Elsässer Eintopf mit Fleisch und Gemüse? Richtig köstlich sind außerdem unser Wirsing-Linsen-Eintopf und Omas Linsensuppe mit Würstchen. Was landet bei dir zuerst im Topf?