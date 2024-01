Schneide die Zwiebel, die Karotten und den Sellerie in feine Würfel. Hacke auch den Knoblauch klein. Gib anschließend alles zusammen mit einem Schuss Olivenöl, dem Lorbeerblatt und dem Thymian in einen großen Topf und dünste die Zutaten bei mittlerer Hitze an, bis die Zwiebeln glasig sind. Tipp: Binde die Thymianzweige am besten zusammen, sodass du sie später leichter wieder aus der Suppe entfernen kannst.