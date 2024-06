Croissant-Auflauf: luxuriöses Frühstückshighlight mit Blätterteig

Ein herrlich duftendes Croissant mit frischer Butter und etwas Marmelade – für viele Menschen gibt es kaum etwas Leckeres. Kommen dann noch Schokolade und Pudding dazu, ist der Genuss perfekt: so wie bei unserem Croissant-Auflauf.

Ein Rezept, das du probieren musst: Croissant-Auflauf

Wusstest du, dass das Croissant ursprünglich gar nicht aus Frankreich kommt? Seine Wurzeln hat es in Österreich. Dort ist es unter dem Namen „Kipferl“ bekannt und existierte bereits im 13. Jahrhundert. Erst im 18. Jahrhundert wurden sie von einem österreichischen Offizier nach Frankreich gebracht und weiterentwickelt. Das Halbmond-Design des Croissants symbolisiert den Sieg über die Türken in der Belagerung von Wien 1683. Die Form sollte an den türkischen Halbmond erinnern, den die Wiener besiegt hatten. In Frankreich perfektionierten Bäcker dann die Technik, den Teig immer wieder zu falten und auszurollen, um dünne Butterlagen zu erzeugen, die beim Backen die blättrige Struktur bilden.

Für dieses Rezept brauchst du Croissants, Puddingpulver, Milch, Zucker, Vollmilchschokolade und frische Himbeeren. Zuerst halbierst du die Croissants und füllst sie mit einigen Schokoladenstückchen. Dann werden sie umgekehrt in eine Auflaufform gelegt und mit Vanillepudding umgossen. Zum Schluss kommen die Himbeeren auf den Pudding und der Croissant-Auflauf kommt in den Ofen. Der Duft von Vanille und gebackenem Teig erfüllt deine Küche und weckt die Vorfreude auf den ersten Bissen.

Croissant-Auflauf: ein himmlischer Genuss, den du lieben wirst Mach dein Frühstück zu etwas Besonderem! Dieser Croissant-Auflauf begeistert jeden und ist leicht zuzubereiten.

Unser Croissant-Auflauf ist ein köstliches Gericht, das jeden Brunch oder Frühstückstisch bereichert und ihm eine elegante Note verleiht. Perfekt für ein gemütliches Wochenende oder für besondere Anlässe – mit diesem Rezept beginnt der Tag mit einem Lächeln.

Du kannst die Croissants für den Auflauf auch selber zubereiten. Und wenn du schon dabei bist, backe auch gleich noch die mit Nougat gefüllten Schokocroissants aus Blätterteig oder

die gefüllten Mandelcroissants. Auch die Blaubeer-Croissants sind eine leckere Frühstücksidee.