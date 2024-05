Muttertag: Schenke Mama ein leckeres Croissant-Herz mit Pudding und Beeren

Am Sonntag ist Muttertag! Die Klassiker, um die liebe Mama zu überraschen, sind sicherlich Blumen oder Kuchen. Wir schlagen vor: Schenke ihr dein Herz, aber in Form einer leckeren Nascherei. Zum Frühstück gibt’s ein knuspriges Croissant-Herz!

Croissant-Herz mit Beeren und Pudding

Heute soll Mama sich einfach nur entspannen. Es ist ihr Tag, also überraschen wir sie mit einem leckeren Frühstück. Das Highlight auf dem Tisch: ein süßes Croissant-Herz, das mit Beeren und Pudding gefüllt ist.

Was aussieht, als hätte es ein Profi gebacken, ist in Wirklichkeit kein Hexenwerk. Selbst, wenn du Backanfänger bist, gelingt dir das niedliche Gebäck. Dafür brauchst du lediglich zwei Rollen Blätterteig aus dem Kühlregal und nur eine Handvoll weiterer Zutaten.

Die Blätterteigrollen legst du aufeinander und schneidest danach ein großes Dreieck aus. Den restlichen Blätterteig kannst du anderweitig verwenden.

Schneide das Dreieck bis zur Spitze mehrmals ein, sodass du sechs gleich breite Streifen bekommst, die in der Spitze jedoch verbunden bleiben. Daraus werden zwei Zöpfe geflochten, mit denen du anschließend das Herz formst. Die Basis ist getan.

Zuvor hast du bereits einen Pudding gekocht und abkühlen lassen, mit dem du nun das Herz befüllst. Frische Beeren liegen am Rand, und so kommt das Ganze nun in den Ofen. Gleich ist das süße Frühstück fertig und Mama darf sich freuen!

Süße Überraschungen zum Muttertag sind eine feine Idee, für die wir dir gern mehr Inspiration liefern. Verschenke einfache Zitronenpralinen oder Red-Velvet-Pralinen oder backe noch ein paar Mandelcroissants. Alles Liebe, Mama!