Croissant mit Hähnchen-Mandarinen-Salat: Frühstück wie im Café

Der Wecker klingelt und du hast noch keine Lust, aufzustehen? Vielleicht kann dich ja die Aussicht auf ein leckeres Frühstück aus den Federn locken? Heute wartet nämlich ein Croissant mit Hähnchen-Mandarinen-Salat auf dich. Wir zeigen dir, wie einfach du dieses Frühstücksgericht zubereiten kannst.

Einfache Zubereitung: Croissant mit Hähnchen-Mandarinen-Salat

Dieses Frühstück sieht aus, als hättest du es dir in einem schicken Café bestellt. Auf einem Teller liegt ein perfekt gebackenes, goldbraunes Croissant, das mit einem cremigen Hähnchen-Mandarinen-Salat gefüllt ist. Wer bekommt bei dem Anblick nicht sofort Appetit?

Das Croissant musst du dir aber nicht im Café bestellen, sondern kannst es dir ohne großen Aufwand in der eignen Küche zubereiten. Für das Croissant mit Hähnchen-Mandarinen-Salat brauchst du nur frische Croissants vom Bäcker. Den Hähnchen-Mandarinen-Salat machen wir selbst. Außerdem kaufen wir uns noch frischen Blattsalat. Los geht’s!

Für den Salat kochst du zunächst Hähnchenbrustfilet in einem Topf mit Salzwasser gar. Lass das Fleisch danach abkühlen und schneide es dann in Streifen oder kleine Würfel. Die Mandarinen lässt du währenddessen abtropfen und den Sellerie schneidest du in dünne Scheiben. Verrühre anschließend Joghurt, Mayonnaise, Zitronensaft, Honig, Salz und Pfeffer in einer Schüssel zu einer glatten Creme. In die gibst du den Sellerie, die Hähnchenstreifen und die Mandarinen. Verrühre alles anschließend gut miteinander.

Schneide 🛒 die Croissants nun der Länge nach auf, aber achte darauf, dass du sie nicht ganz durchschneidest. Lege nun je ein Salatblatt in die Croissants und befülle sie anschließend mit dem Hähnchen-Mandarinen-Salat. Wenn du magst, kannst du noch frische Petersilie (oder Schnittlauch) darüber streuen und dann genüsslich reinbeißen.

Tipp: Wenn du den Salat am Abend vorher zubereitest schmeckt er am nächsten Morgen sogar noch besser. Stelle ihn zum Durchziehen einfach über Nacht in den Kühlschrank.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Croissants zum Frühstück? Probiere auch mal dieses schnelle Schinken-Käse-Croissant. Du magst es lieber süß? Wie wäre es mit einem Marzipan-Croissant mit Mandeln oder einem Pistazien-Croissant?

Croissant mit Hähnchen-Mandarinen-Salat Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Hähnchenbrustfilet

Salz

1 Dose Mandarinen 175 g

1 Stange Sellerie

100 g Naturjoghurt

2 EL Mayonnaise

1 TL Zitronensaft

1 TL Honig

Pfeffer

1 Handvoll Walnüsse gehackt

4 Croissants

4 Salatblätter Eisberg oder Romana

frische Petersilie Zubereitung Koche die Hähnchenbrust in einem Topf mit Salzwasser für 12 Minuten gar. Lass das Fleisch anschließend auskühlen und schneide es dann in Streifen.

Gieße die Mandarinen ab und lass sie gut abtropfen. Schneide sie ggf. etwas kleiner.

Wasche den Sellerie und schneide ihn in feine Scheiben.

Verrühre Joghurt, Mayonnaise, Zitronensaft, Honig, Salz und Pfeffer in einer Schüssel miteinander.

Hebe Hähnchen, Mandarinen und Sellerie unter Joghurt-Mayonnaise-Mischung und verrühre alles gut miteinander. Hebe zum Schluss gehackte Walnüsse unter.

Schneide die Croissants längs ein, schneide sie aber nicht ganz durch. Lege je ein Salatblatt in die Croissants und fülle den Hähnchensalat ebenfalls in die Croissants. Streue noch frische Petersilie darüber und genieße die Croissants sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.