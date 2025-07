Croissants aus dem Airfryer: knuspriger Genuss in wenigen Minuten

Ist es nicht schön, am Wochenende ein paar Minuten länger im Bett liegen bleiben zu können, ohne dass der Wecker einen gleich unsanft aus den Federn reißt? Was jetzt noch fehlt, ist ein leckeres Frühstück. Wie wäre es mit frisch gebackenen Croissants aus dem Airfryer?

So machst du Croissants aus dem Airfryer

Am Wochenende gibt es fast nichts Schöneres, als sich viel Zeit für ein ausgiebiges Frühstück zu nehmen und sich die Leckereien zuzubereiten, für die es unter der Woche meist zu hektisch ist. Da darf ein frisch gebackenes Croissant natürlich nicht fehlen. Hast du eine Heißluftfritteuse zu Hause, dann steht das leckere Gebäck sogar in wenigen Minuten auf dem Tisch.

Alles, was du für frische Croissants brauchst, ist ein Blätterteig aus dem Kühlregal und ein Ei. Rolle zuerst den Teig aus und schneide ihn mit einem Messer oder Teigroller in vier gleich große Dreiecke. Rolle diese dann vom breiten zum schmalen Ende hin auf, damit die typische Croissantform entsteht. Verquirle nun das Ei und pinsle die Croissants damit ein. So entsteht nach dem Backen ein schöner Glanz.

Heize den Airfryer auf 160 Grad vor und lege ein spezielles Backpapier in den Korb. Verteile die Croissant-Teiglinge mit Abstand zueinander darauf und backe sie für rund zehn Minuten, bis sie aufgegangen und goldbraun sind. Lass sie danach kurz auskühlen und dir dein knuspriges und noch leicht warmes Croissant zum Beispiel mit Butter und deiner Lieblingsmarmelade schmecken.

In vielen Küchen ist die Heißluftfritteuse zu einem festen Bestandteil geworden. Möchtest du noch mehr Frühstücksgerichte darin ausprobieren, dann mach doch auch mal Baked Oats in dem Gerät oder lass dir knusprige Haferflocken-Quark-Brötchen aus dem Airfryer schmecken. Ebenfalls köstlich: Pancakes aus dem Airfryer.

Croissants aus dem Airfryer Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 Airfryer-Backpapier Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

1 Ei zum Bestreichen Zubereitung Rolle den Blätterteig aus und schneide ihn mit einem Messer vorsichtig in vier gleich große Dreiecke.

Rolle die Teigstücke vom breiten zum schmalen hin Ende auf, sodass die klassische Croissantform entsteht. Wickle auch die Enden leicht ein.

Lege die Croissants mit etwas Abstand in den Airfryer-Korb auf ein Stück Backpapier. Bestreiche sie mit etwas verquirltem Ei für eine glänzende Oberfläche.

Stelle den Airfryer auf 160 °C ein und backe die Croissants für etwa 7–10 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Nimm die Croissants aus dem Airfryer und lass sie vor dem Servieren kurz abkühlen.

