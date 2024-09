Croissant UND Cookie? So gelingt auch dir der virale Crookie

Er ist süß, fettig und einfach sündhaft lecker: Der Crookie ist (im wahrsten Sinne des Wortes) in aller Munde! Wie ein Lauffeuer haben sich Videos zu diesem viralen Foodtrend im ganzen Internet ausgebreitet. Das beste: man kann die Mischung aus Croissant und Cookie ganz einfach zu Hause nachbacken!

Kein Croissant, kein Cookie: Es ist ein Crookie!

Wenn es um leckere Rezepte geht, gibt es kaum etwas, was es noch nicht gibt. Eine Neuheit haben wir uns mal etwas genauer angeschaut und dann direkt in unserer Küche nachgebacken. Eine Kombination aus Blätterteig, Schokolade und Cookieteig kann ja nur gut schmecken. Aus diesen Hauptzutaten entsteht der virale Crookie, der seit Wochen durch das Internet geistert.

Erfunden wurde das Ganze von dem Pariser Bäcker Stéphane Louvard. Als er in seiner Bäckerei in der Rue de Châteaudun gerade ein Blech Croissants fertigstellte, wollte er plötzlich „etwas Spaß haben“ und fügte dem süßen Gebäck einfach noch etwas Cookieteig hinzu. So entstand das erste „Le Crookie“. Für ganze 5,90 Euro das Stück ging seine Kreation weg wie warme Semmel. Schnell schwappte der französische Trend auch nach Deutschland über.

Die einen haben schon probiert und lieben ihn, den anderen läuft nur bei dem Anblick das Wasser im Mund zusammen. Verständlich! Das süße Gebäck sieht aber auch wirklich zum Anbeißen aus. Dabei braucht es gar nicht viel, um ihn selbst zu Hause nachzubacken. Ganz nebenbei ist unsere Version auch noch viel günstiger als das Original, das mittlerweile auch in vielen deutschen Großstädten zu finden ist.

Schnapp dir etwas fertigen Blätterteig, Schokolade, Butter, Zucker und Mehl und zaubere im Handumdrehen diesen großartigen Snack. Egal ob du ihn selbst verputzt oder mit Freunden teilst: Der Crookie wird dir einige Komplimente bescheren. Doch das war nicht die einzige Köstlichkeit, die wir für dich parat haben. Wie wäre es mit Baumkuchen-Lollies? Der Klassiker mal als süßes Fingerfood. Und bei diesem saftigen Schoko-Bananen-Kuchen läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Mit dem Cronut haben wir uns einen weiteren Internet-Trend angeschaut und günstiger nachgekocht.