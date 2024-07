Bei diesem saftigen Schoko-Bananen-Kuchen läuft einem das Wasser im Mund zusammen

Dieses Rezept für Schoko-Bananen-Kuchen ist perfekt für alle, die Schokolade lieben und auch gerne Bananen essen. Zusammen ergeben die beiden Zutaten einen süßen, fluffigen Nachtisch.

Schoko-Bananen-Kuchen für alle Naschkatzen

Was macht diesen Kuchen besonders? Ganz klar, die Kombination aus süßer Schokolade und reifen Bananen. Die gelben Früchte sind nicht nur lecker, sondern auch richtig gesund. Sie enthalten viel Kalium, was gut fürs Herz ist. Außerdem geben sie dir durch ihre Ballaststoffe Energie für den ganzen Tag.

Für unseren Schoko-Bananen-Kuchen brauchst du unter anderem Schokolade, Bananen, Eier und braunen Zucker. Das Rezept ist unkompliziert: Die Bananen werden in Würfel geschnitten, dann schlägst du Eier und Zucker zusammen auf und rührst die geschmolzene Schokolade darunter. Nachdem du Mehl mit Kakao, Natron und Backpulver gemischt hast, kommt das Ganze zusammen mit Öl und Milch in die Eiermischung. Zu guter Letzt die Bananenstückchen unterheben.

Der Teig landet dann in einer Kastenform und ab damit in den Ofen! Nach ungefähr einer Stunde ist dein Kuchen fertig. Um ganz sicher zu sein, mach eine Stäbchenprobe. Wenn kein Teig mehr am Stäbchen klebt, ist der Kuchen perfekt. Den letzten Schliff gibt der Guss aus Zartbitterschokolade, der extra Schoko-Geschmack bringt. Diesen einfach darüber geben, wenn der Kuchen abgekühlt ist.

Serviere den Schoko-Bananen-Kuchen frisch und genieße jeden saftigen, schokoladigen Bissen.