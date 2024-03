Schlage Butter und Zucker schaumig und gib dann Cornflakes-Brösel, Eier und Backpulver hinzu. Verrühre alles gut miteinander und gib die Mischung in eine mit Backpapier ausgelegte Kuchenform. Drücke danach eine backfeste Schüssel mittig so weit in den Teig, dass noch etwa ca. 2 cm von ihrem äußeren Rand zu sehen sind. Schiebe die Kuchenform danach für 30 Minuten bei 180 °C Ober- und Unterhitze in den Ofen. Lasse die Kuchenform dann ca. 1 Stunde auskühlen. Entferne die Schale vorsichtig – sie ist heiß!

Für die Pannacotta weichst du Gelatine in kaltem Wasser ein. Erwärme anschließend ca. 1/3 der Milch mit dem Zucker auf maximal 45 °C. Wringe die Gelatine aus und löse sie in der warmen Milch auf. Gib dann die restliche Milch hinzu und lasse alles auf 20 °C abkühlen. Tipp: Stelle die Schüssel zum Abkühlen am besten in kaltes Wasser und kühle den Inhalt unter Rühren herunter.