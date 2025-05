Diese würzig-fruchtige Curry-Ananas-Quiche wirst du lieben

Vermische für den Teig Mehl mit Salz und gib die Butter in Stücken nach und nach hinein. Verarbeite es mit deinen Händen oder einem Handrührgerät mit Knethaken. Gib löffelweise das kalte Wasser hinein, bis es ein geschmeidiger Teig ist. Forme ihn zu einer Kugel, decke ihn ab und lass ihn 20 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Putze währenddessen den Lauch und schneide ihn in feine Ringe. Gieße die Ananasstücke ab. Schäle den Ingwer und reibe ihn fein, sodass du etwa 1 EL geriebenen Ingwer hast.

Schneide das Putenfleisch in kleine Stücke. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Putenwürfel rundherum scharf an. Gib den Ingwer dazu und würze es mit einer Prise Salz und Pfeffer.