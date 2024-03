Currysuppe mit Hähnchen: leckere Feierabendküche

Wir lieben leckere Gerichte, die nicht viel Arbeit machen. Nach einem langen Arbeitstag hat man nicht immer Lust, noch stundenlang in der Küche zu stehen. Ein solch einfaches Gericht ist die Currysuppe mit Hähnchen, die wir dir heute vorstellen wollen. Mit wenigen Zutaten und ohne großen Aufwand zauberst du dir eine leckere Mahlzeit.

Lecker und einfach: Currysuppe mit Hähnchen

Wer die Kombination aus zarten Hähnchenstücken und würziger Currynote einmal gekostet hat, wird verstehen, warum die Currysuppe mit Hähnchen weit über ihre Ursprünge in der asiatischen Küche hinaus beliebt ist.

Die Grundzutaten für die Currysuppe mit Hähnchen sind, wie der Name schon sagt, Hähnchenfleisch, Porree, Möhren, Äpfel und Kokosmilch. Ihren würzigen Geschmack bekommt sie durch Currypulver, Lorbeerblätter und Pimentkörner. Allerdings kannst du noch viele weitere Zutaten und Gewürze oder Kräuter zu der Suppe hinzufügen und sie so ganz nach deinem eigenen Geschmack verfeinern. Serviere einige Scheiben Brot dazu oder genieße sie pur. Du kannst sie auch wunderbar einfrieren oder am nächsten Tag mit auf die Arbeit nehmen.

Die aromatische Suppe vereint exotische Aromen mit zartem Hähnchenfleisch zu einer harmonischen Komposition, die einfach zuzubereiten ist und perfekt für gemütliche Abende geeignet ist. Gleich nachkochen!

