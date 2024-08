Dieses nussig-süße Dattel-Walnuss-Brot bekommen auch Anfänger gebacken

Angesichts der brütenden Hitze dieses Spätsommers wünschen sich selbst eingefleischte Sommerliebhaber den Herbst herbei. Ein wenig Herbststimmung versprüht schon dieses Rezept für ein Dattel-Walnuss-Brot! Bereits beim Backen im Ofen verbreitet es seinen unwiderstehlichen Duft. Bestreiche es noch warm mit etwas Butter und genieße deinen Morgen bei einer Tasse Kaffee. Dieses aromatische Brot mit leichter Süße und nussigem Geschmack wird dich einfach begeistern.

Dattel-Walnuss-Brot: super Frühstück oder Pausensnack

Backanfänger trauen sich oft nicht so recht an Brotrezepte heran, doch diesem solltest du eine Chance geben. Das Dattel-Walnuss-Brot ist auch für Anfänger geeignet, denn unser Rezept ist unkompliziert und gelingsicher. Die Datteln sorgen dafür, dass das Brot auch nach einigen Tagen der Aufbewahrung wunderbar frisch und saftig bleibt. Die süßen Früchte mit den leicht herben Walnüssen zu kombinieren, ist ohnehin eine sehr gute Idee. Trotz der milden Süße kannst du das Brot auch wunderbar herzhaft belegen, wenn du magst.

Aber auch pur schmeckt das Walnuss-Dattel-Brot ausgezeichnet. Es bringt von Haus aus eine Reihe intensiver Aromen mit, was es zu einem praktischen Alltagsbegleiter macht. Schneide ein paar Scheiben davon ab und nimm es mit zur Arbeit – unkompliziert und ohne lange Vorbereitung hast du so einen leckeren Pausensnack dabei! Abgesehen davon sind Walnüsse und Datteln ziemlich gesund. Besonders erwähnenswert sind die gesunden Omega-3-Fettsäuren in den Nüssen zur Unterstützung deines Herz-Kreislauf-Systems und wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor und Zink in den Früchten.

Weiche für dein Dattel-Walnuss-Brot die Datteln zunächst 20 Minuten in heißem Wasser ein, damit sie im Backofen nicht zu trocken werden. Verrühre anschließend Mehl, Honig, Backpulver, Butter, Ei und Milch miteinander zu einem Teig. Hacke die Datteln und Walnüsse und hebe sie unter. Nun kommt der Teig in die Form und ab in den Ofen! In ca. 40 Minuten ist dein aromatisches Brot fertig und kann verputzt werden. Vielleicht backst du gleich zwei davon, denn es wird kein Krümel übrigbleiben.

Bist du in Brotback-Laune? Dann schau dich auf unserer Seite um, hier findest du tolle Brotrezepte in Hülle und Fülle. Ein Beispiel: Hüttenkäse-Brot! Super für ein proteinreiches Frühstück. Backe auch dieses Zucchini-Brot nach, denn das Gemüse macht es wunderbar saftig. Und für ungeduldige Backanfänger haben wir dieses tolle Rezept für ein 5-Minuten-Brot parat.