Dieser Cranberry-Mascarpone-Kuchen darf an Weihnachten nicht fehlen

Dieser Kuchen sieht aus, als ob er mit einer zarten Schneedecke überzogen ist und macht so Lust auf Weihnachten. Und da Cranberrys ebenfalls jetzt Saison haben und frisch zu bekommen sind, passt unser Cranberry-Mascarpone-Kuchen einfach perfekt in die Advents- und Weihnachtszeit. Wie gut, dass er so einfach nachzubacken ist.

So backst du einen Cranberry-Mascarpone-Kuchen

In der Zeit rund um Weihnachten darf ordentlich geschlemmt werden. Es gibt auch einfach zu viele leckere Sachen. Egal ob Lebkuchen, Plätzchen, gebrannte Mandeln oder selbst gebackener Stollen, die Auswahl an weihnachtlichem Gebäck ist riesig. Mit unserem saftigen Cranberry-Mascarpone-Kuchen wird die Auswahl noch ein bisschen größer, aber mit seinem hübschen Aussehen gehört er einfach auf die weihnachtliche Kaffeetafel.

Kastenkuchen sind in meiner Erinnerung immer eine staubtrockene und langweilige Angelegenheit. Zum Glück hat sich das inzwischen geändert. Denn Kuchen, die in einer Kastenform gebacken werden, gibt es in so vielen unterschiedlichen und leckeren Varianten, dass ich mit dem Nachbacken der Rezepte kaum hinterherkomme. Ein Kuchen hat es dabei jedoch in meine Top-10 geschafft und schmückt seit ein paar Jahren schon den Kaffeetisch an Weihnachten: der Cranberry-Mascarpone-Kuchen. Klingt unkompliziert? Ist es auch und das Beste: Der Kuchen ist wunderbar saftig und alles andere als trocken.

Er besteht aus einem einfachen Rührteig, der durch die Zugabe von Mascarpone extra saftig und locker wird. In den Teig geben wir außerdem noch Cranberrys für eine fruchtige Komponente. Du kannst sowohl getrocknete Beeren als auch frische Cranberrys verwenden. Nach dem Backen wird der Kuchen mit einer dicken Schicht Zuckerguss überzogen, die aussieht wie eine frische Schneedecke. Wir dekorieren den Kuchen noch mit frischen Cranberrys, die ihm einen weihnachtlichen Touch verpassen und ganz nebenbei natürlich noch lecker schmecken. Back den Kuchen zu Weihnachten unbedingt nach, deine Gäste werden bestimmt genauso begeistert von dem außergewöhnlichen Backwerk sein wie wir.

Zu Weihnachten gönnen wir uns gern auch mal ein Stück Kuchen mit Schwips, wie diesen karibischen Rumkuchen. Auch den italienischen Klassiker Panettone backen wir selbst.