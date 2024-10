Herbstlicher Hochgenuss: Dinette mit Kürbis und Birne

Vermische Mehl und Salz in einer großen Rührschüssel. Löse die Hefe in dem lauwarmen Wasser auf und gib das Hefewasser zum Mehl. Knete es rund 10 Minuten mit einem Knethaken durch.

Forme den Teig zu einer Kugel und decke die Schüssel mit einem feuchten Tuch ab. Lass den Teig anschließend an einem warmen Ort für 1 Stunde gehen.

