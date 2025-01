Kaffee oder Tee? Mit dem Dirty Chai Latte kannst du beides genießen

Manchmal kann ich mich beim Blick auf die Karte im Café einfach nicht entscheiden: Chai Latte, Cappuccino oder doch lieber was ganz anderes. Perfekt wäre es, wenn es ein Heißgetränk gäbe, das alles miteinander vereint. Aber Moment, das gibt’s doch! Zum ersten Mal habe ich den Dirty Chai Latte ganz klassisch in den sozialen Medien gesehen. Kurze Zeit später bestellte eine Freundin bei einem unserer Coffee-Dates die Milchtee-Kaffee-Kreation. Als ich probierte, war mir schnell klar: Auf diesen cremig-würzigen Kaffee-/Teegenuss will ich zu Hause nicht verzichten.

Chai trifft auf Espresso: Rezept für Dirty Chai Latte

Beginne damit deine Milch zu erhitzen. Achte dabei darauf, dass sie nicht kocht und womöglich anbrennt. Während deine Milch heiß wird, kannst du auch schon deinen Schwarztee sowie die Süße deiner Wahl, Zimt, Kardamom und Nelken hinzugeben. Lass alles für einige Minuten richtig durchziehen, damit die Milch die Aromen des Tees und der Gewürze annehmen kann. Währenddessen kannst du schon einen Espresso zubereiten.

Entferne anschließend deinen Teebeutel und die Nelken. Natürlich kannst du auch eine lose Schwarzteemischung verwenden. Dann solltest du die Chai-Milch im Anschluss jedoch durch ein Sieb geben. Fülle nun drei Viertel deines Chai Lattes in ein großes Glas und füge den Espresso hinzu. Die restliche Milch schäumst du mit dem Milchaufschäumer 🛒 auf und toppst deinen Dirty Chai Latte mit dem Milchschaum. Jetzt noch mit einer Prise Zimt bestäuben und fertig ist das würzige Heißgetränk.

Noch mehr Trend-Café-Feeling bringt dieser Pistazien-Latte in deine Küche. Ebenfalls grün und lecker ist unser Whipped Matcha Latte. Oder probier doch mal das Rezept für einen London Fog Latte. Mit diesen Kreationen wirst du selbst zum Barista.

Dirty Chai Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien 1 Milchaufschäumer Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Milch

1 Teebeutel schwarzer Tee

1 TL Agavendicksaft oder Süße deiner Wahl

1 TL Zimt gemahlen

1/2 TL Kardamom gemahlen

1/2 TL Nelken

1 Espresso

1 Sternanis zum Dekorieren (optional) Zubereitung Erhitze die Milch in einem Topf, füge den schwarzen Tee, Agavendicksaft sowie deine Gewürze hinzu. Lass deine Chai-Latte-Mischung unter regelmäßigem Umrühren für ca. 5 Minuten durchziehen. Die Milch sollte dabei nie kochen.

Bereite einen frischen Espresso zu und stelle ihn beiseite. Nimm den Topf vom Herd, entferne den Teebeutel und siebe die Nelken aus der Chai-Milch.

Gib den Großteil der Chai-Milch in ein großes Glas und gieße den Espresso dazu. Schäume die restliche Milch mit dem Milchaufschäumer auf und fülle das Glas mit Milchschaum auf.

Bestäube das Ganze mit einer Prise Zimt oder dekoriere den Dirty Chai Latte mit Sternanis.

