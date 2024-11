Schnell sein lohnt sich: Dubai-Schokolade gibt es bald bei Lidl

Die Süßigkeit der Stunde heißt Dubai-Schokolade. Die Tafeln mit einer Füllung aus Pistaziencreme und Kadayif-Fäden ist knusprig und cremig zugleich – kein Wunder, dass beim Hype um die Schokolade noch kein Ende in Sicht ist.

Nun springt der Discounter Lidl auf den Zug und bringt ab Mitte Dezember eine Dubai-Schokolade der Lidl-Eigenmarke Deluxe heraus. Schnell sein lohnt sich, denn die Aktion ist auf 10.000 Tafeln limitiert. Sie soll in den Varianten Zartbitter und Vollmilch zum „gewohnt günstigen Lidl-Preis“ erhältlich sein. Die Füllung besteht zu 40 Prozent aus Pistazien – Fans der grünen Nuss sollten voll auf ihre Kosten kommen.

Hier kannst du die Dubai-Schokolade noch kaufen

Wer nicht mehr bis Mitte Dezember auf die Dubai-Schokolade bei Lidl warten will, wird bei Rewe fündig. Dort findet sich die beliebte Spezialität in verschiedenen Varianten zu Preisen um die acht Euro pro Tafel. Sie sind nur in begrenzter Stückzahl verkäuflich und stehen wegen häufiger Diebstähle im Kassenbereich.

Bei Netto ist die Dubai-Schokolade nur im Online-Shop erhältlich, für Preise um die sieben Euro pro Tafel und einer Mindestbestellmenge von zwei bis drei Stück, je nach Sorte. Bei Edeka können Glückspilze fündig werden, denn nicht jede Filiale führt die Dubai-Schokolade im Sortiment.

Ganz bequem und ohne lange Suche findest du die Dubai-Schokolade bei Amazon🛒. Ein tolles Geschenk für den anstehenden Nikolaus-Tag!

Wer keine Lust auf Online-Bestellungen oder langes Anstehen im Supermarkt hat, kann die Dubai-Schokolade mit unserem Rezept einfach selbst machen. Im obigen Video findest du auch die Anleitung. Diese Dubai-Schokoladenpralinen treffen sicher auch deinen Geschmack.

