Zum Tag des Tees: So machst du Earl Grey selbst

Trinkst du gern Earl Grey? Perfekt, dann ist dieses Rezept wie für dich gemacht. Denn der gekaufte Tee schmeckt manchmal einfach nicht intensiv genug. Wie gut, dass du aus zwei Zutaten ganz einfach Earl Grey selbst machen kannst. Wie das geht und worauf du achten solltest, erfährst du hier.

Earl Grey selbst machen aus nur zwei Zutaten

Von der Möglichkeit, billigen Tee besser schmecken zu lassen bis zu einem popkulturellen Star: Earl Grey hat eine lange Geschichte. Der mit Bergamotte abgeschmeckte Schwarztee ist bis ins Jahr 1824 nach England zurückzuverfolgen, auch wenn er damals noch nicht unter diesem Namen bekannt war. Das Aromatisieren mit Bergamotteöl hatte allerdings damals noch keine geschmacklichen Gründe, sondern wurde verwendet, um billigem Tee einen edleren Geschmack zu verleihen.

Der Name „Earl Grey“ war damals noch nicht geläufig, sondern tauchte erst einige Jahre später auf. Man vermutet, dass der Tee nach dem damaligen britischen Premierminister Charles Grey benannt wurde. Ob das so stimmt – schließlich war Tee mit Bergamotte damals nichts Edles – bleibt zu bezweifeln. Wie dem auch sei, über die Jahre entwickelte sich der Tee zu einem Favoriten und ist bis heute beliebt.

Ein Charakter aus Film und Fernsehen steht ganz besonders für den Genuss der Teemischung und ist vermutlich mitverantwortlich, dass Earl Grey heute international beliebt ist. Die Rede ist natürlich von Patrick Stewarts Charakter Jean-Luc Picard, dem Kapitän des Raumschiffs Enterprise. In der englischen Originalfassung der Serie Star Trek: The Next Generation bestellt er immer wieder „Earl Grey, hot“, also heißen Earl Grey, und ist vermehrt mit einem Glas Tee in der Hand zu sehen.

Auch ich persönlich liebe Earl Grey. Jeden Morgen trinke ich mindestens eine Tasse davon, diese Tradition geht bis in meine frühe Jugend zurück. Dabei entwickelte sich meine Präferenz über die Jahre immer weiter: Ich begann mit Teebeuteln, seitdem ich jedoch zum ersten Mal losen Earl Grey probiert hatte, ging ich nie wieder zu den Beuteln zurück. Mittlerweile ist mir künstliches Bergamottearoma nicht mehr intensiv genug. Leider nehmen die Produzenten, welche den Tee mit künstlichen Aromen zubereiten, nur zu. Ich schaute mich also nach Möglichkeiten um, Earl Grey selbst zu machen.

An sich ist es kein Hexenwerk, Earl Gery selbst zu machen und du brauchst nur zwei Zutaten: schwarzen Tee und Bergamotteöl. Bei dem Tee kannst du frei entscheiden, wonach dir der Sinn steht: Magst du deinen Tee kräftiger, greife zu Assam- oder Ceylon-Varianten. Bist du eher für mildere Sorten zu haben, wähle Darjeeling oder sogar grünen Tee. Ansonsten brauchst du noch ätherisches Bergamotteöl. Dieses findest du zum Beispiel online, im Bioladen oder in der Apotheke. Achte jedoch darauf, dass das Öl, welches du kaufst, auch für den Verzehr geeignet ist. Neben diesen beiden Hauptzutaten kannst du zusätzlich getrocknete Kornblumen beigeben, wenn du magst. Diese verleihen dem Ganzen einen leicht blumigen Geschmack und eine hübsche Optik.

Machst du Earl Grey selbst, musst du ein bisschen Zeit einplanen. Schließlich brauchen die Teeblätter Zeit, um sich mit dem Öl zu vermischen. Stehst du diese Wartezeit jedoch durch, wirst du mit einem Tee ganz nach deinem Geschmack belohnt: zitrisch, frisch und genau richtig bitter, intensiv duftend – und garantiert glücklich machend!

Earl Grey selbst machen hat funktioniert? Sehr gut! Wusstest du, dass sich der Tee nicht nur zum Trinken eignet, sondern auch zu allerlei Süßspeisen verarbeiten lässt? Probiere doch mal einen Earl Grey Kuchen oder bereite eine Earl Grey Panna Cotta daraus zu. Oder du verwandelst ihn mithilfe von Vanille in einen London Fog Latte, ein Trendgetränk aus Kanada.

Earl Grey selbst machen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Wartezeit 10 Tage d Gesamtzeit 10 Tage d 5 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 Einmachglas mit luftdichtem Deckel à 500 g Zutaten 1x 2x 3x ca. 20 Tropfen Bergamotteöl für den Verzehr geeignet, gibt es z.B. hier online 🛒

500 g schwarzer Tee je nach Geschmack z.B. Assam, Ceylon oder Darjeeling

2 EL Kornblumenblüten optional, gibt es z.B. hier online 🛒 Zubereitung Sterilisiere und trockne das Einmachglas gründlich.

Verteile das Bergamotteöl um innen auf dem Rand des Glases. Schwenke das Glas etwas umher, damit sich das Öl verteilt.

Fülle den Tee und ggf. die Kornblumenblüten ein, verschließe das Glas und schüttele alles gut durch.

Stelle das Glas an einen dunklen Ort, an dem keine starken Gerüche existieren und lass alles 10 Tage durchziehen. Schwanke das Glas täglich, damit sich das Öl verteilt.

