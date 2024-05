Eier einfrieren: So geht’s richtig

Im Kühlschrank halten Eier in der Regel zwischen vier und sechs Wochen. Aber sollen sie länger halten, kann man sie dann einfrieren. Praktisch wäre es ja, wenn man auf diese Weise die Haltbarkeit der Eier verlängern und Lebensmittelverschwendung vorbeugen könnte. Ob du Eier einfrieren kannst und was du dabei beachten musst, verraten wir dir hier.

Lassen sich Eier überhaupt einfrieren?

Die Antwort vorweg: Ja, Eier kann man einfrieren. Allerdings nicht einfach so mit Schale. Bevor du Eier einfrierst, musst du die Eier vorbereiten. Zuerst solltest du sie aufschlagen und verquirlen. Ganze Eier mit Schale sind zum Einfrieren deshalb nicht geeignet, da sich die Flüssigkeit beim Gefrieren ausdehnt und die Schale sprengen kann. Verquirle die Eier gründlich, damit Eigelb und Eiweiß sich verbinden. Dies verhindert, dass sich die Bestandteile beim Auftauen später trennen.

Die besten Tipps, um Eier einzufrieren

Nachdem du die Eier verquirlt hast, füllst du sie in gefriergeeignete Behälter. Eiswürfelformen eignen sich besonders gut, da du so einzelne Portionen einfrieren kannst. Nach dem Einfrieren kannst du die Eiwürfel in einen Gefrierbeutel umfüllen und so Platz in deinem Gefrierfach sparen. Beschrifte den Beutel mit dem Einfrierdatum, damit du den Überblick behältst.

Eiern, die eingefroren werden sollen, fügst du nach dem verquirlen noch eine Prise Salz oder Zucker hinzu. Das verhindert, dass das Eigelb beim Gefrieren gelieren kann. Frierst du nur Eiweiß ein, brauchst du keinen Zucker oder Salz hinzufügen. Vergiss nicht mit auf den Behälter zu schreiben, ob sich Zucker oder Salz mit in der Eimasse befindet. Das verhindert später böse Überraschungen.

Gefrorene Eier wieder auftauen

Gefrorene Eier taust du am besten im Kühlschrank auf. Plane dafür ein bisschen Zeit ein, da der Prozess einige Stunden dauern kann. Nach dem Auftauen kannst du die Eier gewohnt wie frische Eier verwenden. Du kannst mit ihnen backen, Rührei, Pfannkuchen und vieles mehr zubereiten.

Wie lange sind gefrorene Eier haltbar?

Eier, die du einfrierst, halten sich etwa ein Jahr im Gefrierschrank. Die Qualität bleibt erhalten, wenn du die Eier entsprechend vorbereitest und lagerst. Beachte aber, dass du einmal aufgetaute Eier nicht noch einmal einmal einfrieren kannst. Hast du sie einmal aus dem Gefrierfach geholt, müssen sie vollständig verarbeitet werden.

Wofür kann man eingefrorene Eier verwenden?

Mit eingefrorenen Eiern kannst du vielfältige Gerichte zubereiten. Hier sind einige Ideen:

Eier einfrieren ist eine effiziente Methode, um die Haltbarkeit von Eiern zu verlängern. Mit den unseren Tipps und etwas Vorbereitung hast du jederzeit auf Eier auf Vorrat, wenn du etwas backen oder kochen möchtest und vergessen hast, frische Eier zu kaufen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.