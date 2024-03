Einfache Oster-Quiche mit Schinken und Ei

An Ostern dreht sich fast alles um das Ei. Da dürfen herzhafte Leckereien mit Eiern beim Osterbrunch nicht fehlen. Perfekt für das Buffet ist da eine herzhafte Quiche wie diese Variante mit einer Füllung aus Schinken und Ei.

Oster-Quiche mit Schinken und Ei: so geht’s

Die Oster-Quiche gehört zwar nicht zu den Gerichten, die du schnell zubereiten kannst, es lohnt sich aber, dafür ein bisschen länger in der Küche zu stehen. Denn die Quiche ist sowohl geschmacklich als auch optisch ein Highlight auf der Ostertafel und ein leckerer Gegenpart zu all den Süßspeisen, die man an Ostern nascht.

Zuerst bereitest du die cremige Füllung für die Oster-Quiche mit Schinken und Ei vor, danach knetest du den Teig. Die Arbeit des Backens nimmt dir anschließend dein Ofen ab.

Die Oster-Quiche wird mit einer Füllung serviert, die hauptsächlich aus Ei, Schinken und Speck besteht, eine cremige Konsistenz besitzt und somit perfekt zum Frühstück passt. Im Kontrast dazu steht der knusprige Teig, der herzhaft mit Zwiebeln und geriebenem Käse verfeinert wird. Wenn du magst, dann gib in den Teig noch fein gehackte Kräuter wie Estragon oder Thymian. Das verleiht der Quiche zusätzliche Geschmacksnuancen. Generell lässt dieses Rezept viel Spielraum für eigene Kreativität. So kannst du den Lauch zum Beispiel auch durch Cocktailtomaten austauschen. Für eine vegetarische Variante lässt du Speck und Schinken einfach weg. Wer von Käse nicht genug bekommt, kann einen würzigen Gruyère oder einen anderen Lieblingskäse mit in die Ei-Sahne-Füllung reiben.

