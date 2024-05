Eier pellen: Mit diesen Tricks geht es wie von selbst

Für viele Menschen gehört ein hart gekochtes Ei zu einem gemütlichen Frühstück einfach dazu. Aber wer kennt das nicht? Man beginnt zu pellen und die Schale klebt förmlich am Ei und reißt in großen Stücken ab. Da ist man schnell frustriert und das braucht am frühen Morgen wirklich niemand. Deshalb zeigen wir dir ein paar einfache Tricks, mit denen sich Eier wie von selbst pellen lassen.

Warum lassen sich manche Eier leichter pellen als andere?

Sind Eier sehr frisch, ist die Bindung zwischen innerer und äußerer Eihaut noch fest und sie lassen sich nur mühsam schälen. Das Schalenhäutchen klebt förmlich am gekochten Eiklar und es reißt ein. Bei älteren Eiern lockert sich diese Bindung mit der Zeit, weshalb sie sich leichter pellen lassen. Warte bei legefrischen Eier daher mindestens drei Tage, bevor du sie kochst.

Wie lassen sich Eier einfacher pellen?

Viele glauben, dass Eier mit kaltem Wasser abgeschreckt werden müssen, damit sie sich gut abpellen lassen. Das ist allerdings ein Irrglaube. Das Abschrecken dient eher dazu, den Kochvorgang zu unterbrechen und die Eier davon abzuhalten, nachzugaren.

Du solltest weitestgehend auf das Abschrecken verzichten, denn durch die Temperaturunterschiede können sich mikroskopisch kleine Risse in der Schale bilden, durch die Keime ins Innere des Eis gelangen können. Das kann sich auf ihre Haltbarkeit auswirken. In unserem Leckerwissen klären wir auch, worin der Unterschied zwischen braunen und weißen Eiern besteht. Und wusstest du, dass man Eier auch einfrieren kann?

4 praktische Tricks fürs Eierpellen

Bereits vor und beim Kochen von Eiern kannst du schon viel dafür tun, dass sie sich später besser pellen lassen. Aber auch danach gibt es ein paar Tricks, die helfen können:

1. Klopfen

Damit die Eihäute beim Kochen nicht aneinander haften, solltest du ein Loch in die flache Seite des Eis pieksen. Dadurch bildet sich eine Luftblase, durch die beim Kochen Luft aus- und Wasser eindringt. Nach dem Kochen musst du das Ei nur noch leicht klopfen und die Schale entlang der Risslinie entfernen.

2. Schütteln

Lege das gekochte Ei in ein Glas und gieße etwas Wasser hinein. Bedecke das Glas nun mit deiner Hand oder einem Deckel und schüttle kräftig! Die Schale sollte sich nach etwa 30 Sekunden vom Ei gelöst haben. Trockne das Ei danach mit einem Küchentuch ab.

3. Pusten

Stich in die Spitze des gekochten Eis ein kleines Loch und entferne gleichzeitig einige Zentimeter der Schale auf der Unterseite. Nimm das Ei jetzt zwischen beide Hände und puste oben in das kleine Loch. Das Ei sollte nach kurzer Zeit unten herausfallen.

4. Klebeband

Umwickle das gekochte Ei mit einem Streifen Paketband. Rolle das Ei danach hin und her und übe leichten Druck, sodass die Schale kaputtgeht. Ziehe das Klebeband danach einfach samt Schale ab.

Dank dieser einfachen Tricks hast du nie wieder Frust beim Eierpellen und einem gemütlichen Frühstück steht nichts mehr im Wege.