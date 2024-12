Großer Auftritt, viel dahinter: Eierlikör-Apfelkuchen

Du bist auf der Suche nach einem Beitrag für das nächste Kuchenbuffet, das deine Mitmenschen staunen lässt? Dann kannst du jetzt aufhören, dich umzuschauen, denn du hast das perfekte Rezept soeben gefunden! Eierlikör-Apfelkuchen heißt es und macht jeden Kaffee-Kuchen-Nachmittag zu einem wahren Fest. Die Zubereitung ist einfach, das Ergebnis eindrucksvoll.

Rezept für Eierlikör-Apfelkuchen

Was muss ein guter Kuchen können? Allem anderen voran sollte er natürlich gut schmecken. Ein hübsches Aussehen ist aber auch nicht zu verachten, denn schließlich isst das Auge mit. Bonuspunkte gibt es, wenn das Gebäck einen leckeren Überraschungseffekt beinhaltet. Unser Eierlikör-Apfelkuchen erfüllt all diese Voraussetzungen. Sein Geschmack nach Vanille und Apfel passt zu so gut wie jeder Angelegenheit und seine Optik besticht durch eingedrehte Apfelrosen. Einen besonderen geschmacklichen Effekt verleiht ihm der Eierlikör🛒, der für etwas mehr Vollmundigkeit sorgt.

Wusstest du, dass Eierlikör seinen Ursprung gar nicht in Europa hat, sondern weit entfernt in Brasilien? Im 17. Jahrhundert entdeckten Eroberer ein Erfrischungsgetränk aus Avocados. Sie stahlen das Rezept, mischten Rum und Zucker bei und ersetzten schließlich die cremige Avocado mit ebenfalls cremigem Eigelb, das in Europa wesentlich einfacher zu erwerben war. Der erste Eierlikör war geboren.

Seitdem ist das Getränk zur Oster- und Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Ob kalt oder warm, getrunken wird Eierlikör gerne. Aber nicht nur das. Eierlikör ist nicht nur zum Trinken ein echter Klassiker, sondern macht sich auch in Backwaren hervorragend. Sein reichhaltiger Geschmack nach Eigelb verleiht ihm etwas Cremiges, während der Alkoholanteil von innen wärmt und glücklich macht. So ist unser Eierlikör-Apfelkuchen der perfekte Kuchen für kalte Wintertage. Und noch dazu sieht er durch die eingedrehten Apfelrosen einfach toll aus, findest du nicht?

Noch mehr kulinarische Abenteuer mit Eierlikör gefällig? Bereite dir eine Eierlikör-Mousse zu oder genieße den Likör in einem Eierlikörkuchen, der durch dessen Zugabe besonders saftig wird. Auch selbstgemacht als Geschenk aus der Küche ist Eierlikör eine Freude.

Eierlikör-Apfelkuchen

Mürbeteig Fertigprodukt oder selbst hergestellt (siehe Notizen)

Nüsse gemischt

6 Eier

200 g Zucker

4 EL Vanillepuddingpulver

120 ml Eierlikör

120 ml Sahne

8 große rote Äpfel

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Rolle den Mürbeteig etwa 1 cm dick aus. Zerstoße die Nüsse und streue sie auf deiner Arbeitsfläche aus. Platziere den Teig flächig auf den zerstoßenen Nüssen. Rolle ihn vorsichtig von beiden Seiten darüber, sodass die Nüsse daran haften bleiben.

Lege den Teig in eine runde Tarteform oder eine ähnliche Form, schneide die überstehenden Ränder ab und lasse ihn etwa 30 Minuten durchkühlen.

Heize den Backofen auf 170 °C Umluft vor.

Schiebe den Teig in den Backofen und backe ihn etwa 30 Minuten. Lass ihn danach etwas abkühlen.

Verschlage währenddessen die Eier kräftig mit Zucker, Puddingpulver, Eierlikör und Sahne. Schäle die Äpfel mit einem Sparschäler spiralförmig und rolle daraus Rosen, wie im Video gezeigt. Tipp : Entferne das Kerngehäuse der Äpfel am besten mit einem Apfelausstecher und schäle sie dann spiralförmig von oben nach unten – so lassen sich die Rosen einfach herstellen.

Fülle nun die Eimasse in den Boden. Setze die fertigen Apfelrosen vorsichtig hinein und schiebe alles für eine weitere Stunde in den auf 170 °C Umluft vorgeheizten Backofen. Der Kuchen ist fertig, wenn die Eimasse schön fest geworden ist.

Bestreue den Kuchen, sobald er etwas abgekühlt ist, leicht mit Puderzucker. Notizen Um den Mürbeteig selbst herzustellen, verknete 300 g Mehl mit 200 g Butter, 100 g Zucker und 2 Eigelb rasch zu einem Teig und stelle diesen 30 Minuten kalt.

