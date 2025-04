Diese Eierlikör-Creme mit Quark schmeckt schön luftig

Kein perfektes Dinner ohne leckeren Nachtisch – das ist doch wohl klar. Wir lieben den süßen Abschluss eines Essens und freuen uns immer über ein leckeres Dessert. Ganz besonders hat es uns kürzlich diese Eierlikör-Creme mit Quark angetan. Die passt nicht nur super zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Ostern, sondern ist auch noch richtig leicht gemacht. Perfekt auch für alle, die in der Küche noch Neulinge sind.

Rezept für Eierlikör-Creme mit Quark: einfach gemacht, schnell verputzt

Was gibt’s Schöneres, als nach einem gelungenen Essen noch ein wenig zusammen zu sitzen und bei einem süßen Nachtisch die gemeinsame Zeit am Tisch noch ein wenig zu verlängern? Manchmal einfach nichts, und genau aus diesem Grund zelebrieren wir Desserts. Sie sind nicht nur eine schöne Möglichkeit, dem Dinner das Krönchen aufzusetzen, sondern stimmen auch Naschkatzen am Tisch gnädig. Und wir alle wissen: Für die Nachspeise ist immer Platz – egal, wie üppig der Hauptgang war.

Vor allem, wenn das Dessert so fluffig daher kommt wie unsere Eierlikör-Creme mit Quark. Durch die Zugabe des Quarks schmeckt sie frisch und leicht, durch die Sahne wird sie locker-luftig. Wer den ersten Bissen nimmt, wird außerdem eine zarte Vanillenote wahrnehmen. Für uns ein absoluter Traum, der uns in den siebten Himmel schweben lässt.

Was wir an der Eierlikör-Creme mit Quark noch so lieben: Sie macht nur eine Viertelstunde Arbeit. Danach stellen wir sie in den Kühlschrank, der den Rest übernimmt. Man kann die Creme super vorbereiten, etwa bereits ein paar Stunden vor dem Essen oder direkt am Morgen. Und weil das Auge mit isst, verzieren wir sie vor dem Servieren noch. Mit Schokosplittern, gehackten Nüssen, einem Klecks Schlagsahne oder noch ein paar Tropfen Eierlikör?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch diese Eierlikör-Cupcakes sind eine tolle Idee für den Nachtisch, schmecken aber auch am Nachmittag bei einer Tasse Kaffee. Unbedingt probieren solltest du außerdem unsere Eierlikör-Mousse und eine klassische Diplomatencreme.

Eierlikör-Creme mit Quark Franziska 3.93 ( 107 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Milch

100 ml Eierlikör

1 Pck. Paradiescreme-Pulver Vanille

100 g Quark

1/2 Becher Schlagsahne kalt

1 Pck. Vanillezucker Zubereitung Verrühre die Milch mit dem Eierlikör und dem Paradiescreme-Pulver.

Rühre den Quark ein.

Schlage die Sahne mit dem Vanillezucker steif und hebe sie unter.

Fülle die Creme in 6 Dessertgläser 🛒 und stelle sie mind. 1 Stunde kalt. Notizen Garniere die Creme mit Schokosplittern, Sahne oder gehackten Pistazien.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.