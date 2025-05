Dieses Eierlikör-Eis mit Schokolade versüßt uns den Frühling

Bei den jedes Jahr steigenden Eispreisen fällt es schwer, die Lust nach der süßen Kaltspeise in der Lieblingseisdiele zu stillen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Der Griff ins Portemonnaie fällt bei Preisen weit über zwei Euro pro Kugel sichtlich schwer. Die Lösung: ab und zu einfach mal selbst kreativ zu werden. Probiere doch mal ein selbst gemachtes Eierlikör-Eis! Wir zeigen dir, wie leicht du es nachmachen kannst – und eine Küche in eine Gelateria verwandelst.

Rezept für Eierlikör-Eis

Eis nur zum Nachtisch zu essen? Das kommt bei uns nicht in die Tüte! Die süße Speise ist viel zu köstlich und außerdem an warmen Tagen in ihrer kühlenden Funktion viel zu nützlich. Unser Eierlikör-Eis essen wir viel lieber schon mal nach dem Mittagessen und dann vielleicht noch einmal am Nachmittag, wenn uns die Frühlings- oder Sommersonne so richtig wärmt.

Klar, naschen dürfen vom Eierlikör-Eis nur die Großen. Das cremige Eis lockt nicht nur mit einem unserer liebsten Liköre, sondern auch mit gehackter Zartbitterschokolade. Sie verleiht dem süßen Schmaus eine feine Textur und sorgt für knackige Genussmomente.

Um das Eierlikör-Eis zuzubereiten, brauchen wir nur eine Handvoll Zutaten. Aber etwas Zeit müssen wir mitbringen, denn wie es sich für die kalte Speise gehört, muss sie natürlich ein wenig im Tiefkühlschrank ausharren, bevor man sie genießen kann. Unser Tipp: Bereite das Eis am besten schon einen Tag vorher zu, wenn du es am nächsten Tag servieren möchtest.

Außerdem müssen wir es einige Minuten, bevor wir es servieren möchten, bereits aus dem Froster nehmen. So kann es etwas antauen und wir können es anschließend viel leichter portionieren.

Entdecke weitere köstliche Kreationen wie unser Joghurt-Rhabarber-Eis und unser Zitronen-Minz-Sorbet in der Zitronenschale. Oder du genießt Eisbecher wie im Café und überraschst deine Lieben mit Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Unser Koch-Bot kennt weitere Ideen.

Eierlikör-Eis

Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 5 Stunden Std. Gesamtzeit 5 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten

1/2 Vanilleschote oder 1 Msp. Vanillepulver

1 Prise Salz

2 Becher Sahne

400 ml gezuckerte Kondensmilch

200 ml Eierlikör

120 g Zartbitterschokolade Zubereitung Kratze die Vanilleschote aus.

Schlage die Sahne mit dem Salz und dem Vanillemark steif.

Verrühre die Kondensmilch mit dem Eierlikör und hebe den Mix vorsichtig unter die Sahne.

Fülle die Masse in eine frostfeste verschließbare Dose und stelle diese 1 Stunde ins Tiefkühlfach.

Hacke derweil die Schokolade und arbeite sie nach der Kühlzeit in die Masse.

Stelle die Eismasse für weitere 3-4 Stunden in den Froster. Rühre sie stündlich einmal durch. Notizen Nimm das Eis am besten 5 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank, um es besser portionieren zu können.

