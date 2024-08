Zitronen-Minz-Sorbet in der Zitronenschale: Dieses Dessert macht mächtig Eindruck

Bei sommerlichen Temperaturen darf eins nicht fehlen: Eis! Ob Eis am Stiel, ein Sahneeis aus der Packung oder ein Sorbet, wir lieben alle Sorten. Ein Eis, das nicht nur schmeckt, sondern auch was für das Auge bietet, ist dieses Zitronen-Minz-Sorbet in der Zitronenschale. Das schmeckt fruchtig und frisch. Wir können gar nicht genug davon bekommen.

Zitronen-Minz-Sorbet in der Zitronenschale

Du erwartest Gäste am Wochenende und möchtest sie mit einem besonderen Dessert überraschen? Dann serviere ihnen doch mal ein Zitronen-Minz-Sorbet in der Zitronenschale. Die Zubereitung ist einfach und eine Eismaschine ist ebenfalls nicht nötig.

Wasche zuerst die Zitronen gründlich. Da sie später als Schale für das Eis dienen, ist dieser Schritt besonders wichtig. Nimm am besten Bio-Zitronen. Die sind ungespritzt und so gelangen keine Pestizidrückstände in deinem Sorbet.

Schneide die Zitronen in der Mitte auf und presse den Saft aus. Was in der Schale übrig bleibt, kratzt du mit einem Löffel aus. Stelle die Zitronenhälften in das Gefrierfach. Nun setzt du einen Sirup aus Wasser und Zucker an. Gib beide Zutaten in einen Topf und lass den Inhalt auf niedriger Stufe köcheln, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann gibst du die Blätter der Minze hinzu, kochst sie kurz mit und nimmst den Topf vom Herd. Lass den Sirup abkühlen und durchziehen.

Schlage währenddessen das Eiweiß mit der Prise Salz steif. Ist der Sirup abgekühlt, entfernst du die Minzblätter und füllst ihn in eine Schüssel um, die ins Gefrierfach darf. Mische den Eischnee vorsichtig unter den Sirup und dann geht es für sechs Stunden in den Gefrierschrank. Sirup und Eischnee verbinden sich nicht gleich. Also nicht wundern. Das passiert während des Gefriervorgangs aber automatisch.

Jede Stunde holst du das Sorbet aus der Kühlung und rührst es einmal um, damit sich keine Eiskristalle bilden und das Sorbet später schön cremig wird. Zum Servieren brauchst du dann nur noch das Eis in die gefrorenen Zitronenhälften füllen und mit frischer Minze dekorieren. Überzeugt? Dann besorge alle Zutaten und lege los.

Selbst gemachtes Eis schmeckt besonders gut. Genieße die kühlen Naschereien auch mal als Zitronenparfait, als Klassiker Spaghettieis oder süßes Honigmelonensorbet.