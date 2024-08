Zitronenparfait: ein erfrischend fruchtiges Sommerdessert

Weder einen Backofen noch eine Eismaschine brauchst du für diese leckere Kreation, die von weitem wie ein Kuchen aussieht, aber keiner ist. Um Eis handelt es sich bei unserem fruchtigen Zitronenparfait aber auch nicht. Was ist es dann? Ein Sommerdessert, in das du dich Hals über Kopf verlieben wirst!

Zitronenparfait: cremig, fruchtig, kühl

Bei einem Parfait handelt es sich um eine kalte Süßspeise, die zu Recht den französischen Namen für „perfekt“ trägt. Auf Italienisch heißt das Parfait „Semifreddo“, was so viel wie „Halbgefrorenes“ bedeutet, auch sehr treffend. Denn das Parfait sollte eine Weile vor dem Servieren aus dem Gefrierschrank genommen werden. So können deine Gäste ein zartschmelzendes Dessert genießen.

Bei einem Parfait kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und jede Menge Geschmacksrichtungen ausprobieren. Es eignen sich nicht nur Obstsorten, sondern auch andere Variationen mit Honig, Zimt, Marzipan oder Keksen. Wir entscheiden uns für ein sommerlich frisches Zitronenparfait. Dekoriere deine Kaffeetafel mit ein paar Zitronen, so setzt du das Parfait in der Mitte richtig schön in Szene.

Deine Gäste werden von der cremigen Köstlichkeit auf jeden Fall begeistert sein. Für das Zitronenparfait schlägst du zunächst Eigelb mit Zucker in einer Schüssel über einem warmen Wasserbad cremig auf. Anschließend gibst du Zitronensaft hinzu und hebst die geschlagene Sahne unter. Das geht ruckzuck! Nun musst du dich aber gedulden und das Zitronenparfait mindestens vier Stunden kühlen lassen.

Wie du siehst, ist ein Parfait recht unkompliziert in der Zubereitung. Es gibt unzählige Geschmacksrichtungen. Ich lege dir unser Erdbeer-Parfait mit Erdbeerpüree ans Herz. Zur Weihnachtszeit bietet sich ein Marzipan-Spekulatius-Parfait an. Und unsere Eistorte mit Beeren ist ein cooler Hingucker.