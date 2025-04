Cremiger Eierlikör-Schoko-Aufstrich mit Orange fürs Osterfrühstück

Ostern steht vor der Tür und wir stellen in diesem Jahr einen Eierlikör-Schoko-Aufstrich mit Zimt auf den Frühstückstisch. Der ist herrlich cremig und dank weißer Schoki unwiderstehlich lecker. Und zwar so lecker, dass wir ihn ab sofort nicht nur zum Osterfest vernaschen, sondern auch danach. Und davor!

Rezept für Eierlikör-Schoko-Aufstrich mit Orange: cremig, süß und schnell gemacht

Eierlikör und Ostern, das gehört irgendwie zusammen, oder? Schon früher tranken die Erwachsenen den cremigen Likör zum Frühlingsfest, am liebsten aus kleinen Waffelbechern mit Schokoglasur. Wir Kinder durften die Becher manchmal auffuttern, wenn sie leer waren. Heute stoßen wir ebenfalls gern damit beim Osterbrunch an, aber wissen mittlerweile, dass man aus dem Likör noch viel mehr herausholen kann. Er eignet sich nicht nur zum Backen, sondern auch für Leckereien wie diesen Eierlikör-Schoko-Aufstrich mit Orange.

Der ist in wenigen Minuten gezaubert und viele Zutaten braucht man dafür nicht: Neben Eierlikör benötigt man lediglich weiße Schokolade, Butter, Kokosöl, eine Vanilleschote, Sahne und Salz.

Im Kühlschrank hält sich der Eierlikör-Schoko-Aufstrich bis zu zwei Wochen. Vorausgesetzt, du füllst ihn in einem sauberen Glas ab. Denn nur, wenn du dieses richtig gereinigt hast, ist es frei von Keimen und Co. Lies am besten noch einmal in unserem Leckerwissen nach, wie du Gläser sterilisierst.

Psst: Bei uns hat sich der Eierlikör-Schoko-Aufstrich trotz sauberer Gläser dennoch nicht zwei Wochen im Kühlschrank gehalten. Er war einfach zu köstlich und schon nach dem zweiten Frühstück leer. Deshalb empfehlen wir, am besten gleich etwas mehr zuzubereiten. Der süße Brotaufstrich ist übrigens auch eine schöne Geschenkidee, mit der du deine Liebsten zu Ostern überraschen kannst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Serviere zum Osterfrühstück unbedingt auch French Toasts mit Eierlikör, Eierlikör-Pancakes oder Eierlikör-Waffeln. Noch mehr Ideen gesucht? Unser Koch-Bot hilft dir gerne weiter.

Eierlikör-Schoko-Aufstrich mit Orange Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien 2 Gläser (à 250 ml) Zutaten 1x 2x 3x 200 g weiße Schokolade

60 g Butter

1 TL Kokosöl

1 Vanilleschote

60 ml Eierlikör selbst gemacht oder gekauft

50 ml gezuckerte Kondensmilch

2 EL Orangensaft

1 Prise Salz Zubereitung Hacke die Schokolade grob und lass sie mit der Butter und dem Kokosöl über einem Wasserbad schmelzen.

Kratze derweil die Vanilleschote aus.

Gib die restlichen Zutaten zur Butter-Schoko-Mischung und verrühre sie gut miteinander.

Fülle die Creme in ein steriles Einmachglas 🛒 und stelle sie bis zum Verzehr in den Kühlschrank.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.