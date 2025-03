Diese Eierlikör-Tiramisu-Torte musst du nachmachen

Die Backstube ist eröffnet – und das, wo der Ofen kalt bleibt. Wie kann das sein? Ganz einfach: durch diese Eierlikör-Tiramisu-Torte. Die passt auf jedes Kuchenbuffet und begeistert mit großer Sicherheit alle am Tisch – und das, obwohl sie gar nicht gebacken werden muss. Wenn du also Lust auf einen saftigen, köstlichen Kuchen hast, dann pass jetzt gut auf.

So backst du eine Eierlikör-Tiramisu-Torte

Die Zeit zwischen den Jahren ist immer eine gemütliche. Viele genießen das Miteinander, das an diesen Tagen so typisch ist. Zeit hat keine Bedeutung mehr und man sitzt beisammen und genießt Leckereien und Getränke. Eine Eierlikör-Tiramisu-Torte passt hervorragend in diese Momente. Dafür brauchst du keinen Ofen und die Zubereitung ist wunderbar einfach. Perfekt für Tage, an denen du einfach nur entspannen möchtest.

Tiramisu ist normalerweise ein klassisches Dessert der italienischen Küche. Es bedeutet auf Deutsch übersetzt so viel wie „zieh mich hoch“ und besteht klassisch aus getränkten Löffelbiskuits und einer Mascarpone-Creme. Die Löffelbiskuits werden mit Espresso und optional Weinbrand, Marsala oder Amaretto getränkt und verleihen dem Dessert dadurch einen leicht aufputschenden Kick.

Aber es ist Winter, und im Winter trinken wir liebend gern Eierlikör. Deshalb kommt dieser natürlich auch in dieser Eierlikör-Tiramisu-Torte zum Einsatz. Er besitzt einen besonders vollmundigen Geschmack, der gut zur kalten Jahreszeit passt und dem Tiramisu etwas besonders Wohltuendes verleiht. Die Zubereitung ist wirklich einfach: Bereite eine Mascarpone-Creme zu und tränke die Löffelbiskuits. Schichte alles in eine Springform 🛒 und stelle diese für ein paar Stunden kalt. Zum Schluss garnierst du die Torte noch mit Kakao und Schokospänen und fertig ist ein regelrechtes Kunstwerk.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Eierlikör ist vielseitig und nicht nur als Getränk beliebt. Bereite es auch zu zahlreichen, leckeren Desserts zu, zum Beispiel diesen Eierlikör-Mandeln oder einer Eierlikör-Mousse. Auch als Kuchen wie diesem Eierlikör-Gugelhupf ist der Likör ein Hit.

Eierlikör-Tiramisu-Torte Nele 3.95 ( 142 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 6 Blatt Gelatine

500 g Mascarpone

250 g Quark 20 % Fett

100 g Puderzucker

2 Pck. Vanillezucker

300 ml Sahne

150 ml Eierlikör

200 ml kalter Espresso

300 g Löffelbiskuits

2 EL Kakaopulver

50 g Zartbitterschokolade geraspelt oder gehobelt Zubereitung Beginne mit der Mascarpone-Creme. Weiche hierfür die Gelatine in kaltem Wasser ein. Verrühre Mascarpone, Quark, Puderzucker und Vanillezucker in einer großen Schüssel, bis eine glatte Masse entsteht.

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Mascarpone-Quark-Mischung.

Erwärme 100 ml Eierlikör leicht, löse die gut ausgedrückte Gelatine darin auf und rühre sie zügig unter die Creme.

Fette die Springform gut ein.

Vermische 50 ml Eierlikör mit dem Espresso. Tränke die Löffelbiskuits kurz darin und lege eine Schicht auf den Boden der Form. Verteile die Hälfte der Creme darauf. Wiederhole den Vorgang mit einer weiteren Schicht getränkter Löffelbiskuits und gib die restliche Creme darauf.

Streiche die Oberfläche glatt und stelle die Torte mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, in den Kühlschrank, damit sie fest wird.

Bestäube die Torte vor dem Servieren mit Kakaopulver und garniere sie mit Schokoraspeln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.