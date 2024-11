DIY-Geschenk zu Weihnachten: Red-Velvet-Pralinen mit Schokolade

Ob für dich allein oder als Geschenk für deine Lieben: Diese Red-Velvet-Pralinen sind eine süße Idee, um sich selbst und anderen eine leckere Freude zu machen. Die Zubereitung ist wunderbar leicht, auch wenn die kleinen Trüffel aussehen, als hättest du sie im Delikatessengeschäft besorgt. Dank unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung kann nichts schiefgehen.

Rezept für Red-Velvet-Pralinen

Anlässe, um Freunde, Familie oder jemand anderen zu überraschen, gibt es immer. Ob zum Tag der Verliebten, zu Ostern, zum Geburtstag oder auch einfach nur so: Wer anderen eine Freude macht, wird meist selbst belohnt. Denn das schönste Gefühl ist es doch, einem Menschen ein Geschenk zu machen, und sei es noch so klein.

Unsere einfachen Red-Velvet-Pralinen sind wie gemacht dafür. Der süße Gruß aus der Pâtisserie ist eine kleine Nascherei, die süße Momente beschert. Zwar musst du für die Zubereitung ein wenig Zeit einplanen, aber der Aufwand ist wirklich gering. Die Pralinen sehen aus, als wären sie vom Profi gemacht, aber selbst Backanfängern gelingt es, sie zu zaubern.

Die Basis für die Red-Velvet-Pralinen ist ein Kuchenteig, den du zunächst anrührst und in einer Muffinform backst. Lass‘ ihn danach kurz abkühlen, dann kannst du ihn zerbröseln und unter anderem mit Frischkäse und roter Lebensmittelfarbe vermengen. Jetzt formst du daraus kleine Kugeln, die anschließend eine Weile im Kühlschrank verweilen müssen. Zum Abschluss bekommen die Pralinen noch einen feinen Schokoladenüberzug.

Wenn du magst, kannst du die Red-Velvet-Pralinen dann direkt so verschenken oder sie weiter dekorieren. Wälze sie, wenn die Schokolade noch nicht getrocknet ist, beispielsweise in Krokant oder Kokosraspeln. Auch eine Prise grobes Meersalz, das du darüber streust, ist eine tolle Idee, die einen feinen Kontrast zur süßen Praline bildet. Und da ab damit in den Mund!

Möchtest du weitere süße Geschenke selber machen, findest du bei uns noch mehr DIY-Ideen. Überrasche deine Liebsten mit einfachen Schokoladentrüffeln, leckeren veganen Snickers oder Pralinen aus drei Zutaten.