Immer mehr Menschen versuchen, ihren Lebensstil nachhaltiger zu gestalten und sich öfter mal rein pflanzlich zu ernähren. Und sind dann natürlich auch auf der Suche nach veganen Alternativen zu beliebten Snacks und Süßigkeiten – wie den veganen Snickers. Inspiriert von dem klassischen Schokoriegel mit seinen köstlichen Schichten aus Nougat, Karamell und Erdnüssen, bietet die vegane Variante eine leckere Alternative für alle, die auf tierische Produkte verzichten wollen oder einfach mal etwas Neues ausprobieren möchten.

Vegane Snickers einfach selber machen

Die Herstellung von veganen Snickers mag auf den ersten Blick vielleicht einschüchternd wirken, doch mit der richtigen Anleitung und den passenden Zutaten ist es eine relativ einfache Aufgabe. Und das Ergebniss kann sich sehen und vor allem schmecken lassen.

Zunächst stellst du aus Mandeln, Haferflocken, Dattelpaste und Pflanzendrink den Teigboden her. Diese Mischung wird dann in eine Form gegeben und gekühlt, um eine feste Schicht zu bilden. Anschließend stellst du für deine veganen Snickers ein Dattel-Karamell für die Füllung her. Die köstliche Karamellsoße wird dann auf den Boden gegossen und mit gerösteten Erdnüssen bestreut. Nachdem die Schichten fest geworden sind, kannst du die Süßigkeit in Quadrate oder Riegel schneiden und sie in geschmolzene Schokolade tauchen, um die perfekte Hülle zu schaffen.

Im Kühlschrank aufbewahrt, halten sich die veganen Snickers bis zu 14 Tage – wobei wir ernsthaft bezweifeln, dass so lange Riegel übrig bleiben.

Neben den veganen Snickers gibt es natürlich noch viele weitere vegane Leckereien, die es sich einmal nachzumachen lohnt. Für den Einstieg empfehlen wir dir unsere vegane Mousse au Chocolat oder die Oreo-Brownies aus nur drei Zutaten. Genau das Richtige für alle Schokoholics.

Jetzt wagen wir uns aber erstmal an unsere veganen Snickers – an die Nüsse, fertig, los.