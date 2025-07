So schmeckt selbst gemachtes Eis besser als in der Eisdiele

Erinnerst du dich noch an die Zeit, als man eine Kugel Eis für unter einen Euro kaufen konnte? Das waren Zeiten. Heute ist dem leider nicht mehr so. Und gerade jetzt im Sommer, wenn es so richtig heiß wird, kann erhöhter Eiskonsum schnell mal ins Geld gehen. Wir haben daher angefangen, unser Eis zu Hause selbst zu machen. Dafür haben wir uns eine Eismaschine zugelegt. Eis mit der Eismaschine machen ist supereinfach und macht noch dazu Spaß. Aber welche ist die Beste und wie wird das Eis besonders cremig? Wir haben die Antwort!

Eis mit der Eismaschine machen: Für wen lohnt sich das?

Irgendwie schien Eis mit der Eismaschine machen lange wie etwas Dekadentes. Eis, wann immer wir wollen? Sowas Edles kann gar nicht echt sein… Oder? Doch, das lohnt sich. Ganz besonders, wenn du großer Eis-Fan bist, aber vielleicht nicht die Lieblingseisdiele vor der Tür hast. Oder wenn du gern mit Geschmacksrichtungen experimentierst, die selbst über das Vorstellungsvermögen von trendigen Eisdielen hinausgehen. Apfel-Sellerie? Sojasoße-Erdbeere? Deine eigene Eismaschine macht es möglich! Wir schwören übrigens auf die WMF Küchenminis 3in1 Eismaschine 🛒. Warum? Das verraten wir nur zu gern.

Welche ist die beste Eismaschine für zu Hause?

Eismaschinen gibt es viele. Sie variieren stark in Preis, Größe und Fassungsvermögen. Wenn es darum geht, herauszufinden, welche Eismaschine am besten zu dir passt, solltest du dir erst einmal überlegen, was du überhaupt davon erwartest, Eis mit der Eismaschine zu machen. Geht es dir darum, möglichst große Mengen herzustellen? Möchtest du Geld sparen? Oder möchtest du ein wenig experimentieren? Die nächste wichtige Frage ist die nach dem Platz: Wie viel Arbeitsfläche kannst du zur Verfügung stellen? Manche Eismaschinen sind riesig.

Nicht aber die WMF Küchenminis 3in1 Eismaschine 🛒. Sie ist klein und kompakt und lässt sich bei Nicht-Gebrauch ganz einfach im Schrank verstauen. Sie produziert bis zu 300 Milliliter Eis oder Frozen Joghurt. Das sind keine Unmengen, aber für uns gibt es nichts Schöneres, als immer wieder neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Und dadurch, dass die Zubereitung so einfach ist, ist es direkt mit weniger Furcht umgeben, Eis mit der Eismaschine zu machen.

Cremiges Eis mit der Eismaschine machen

Egal, ob Sorbet oder italienisches Gelato: Eis muss cremig sein. Es gibt nichts Enttäuschenderes, als Eis mit der Eismaschine zu machen, das entweder zu fest oder gar nicht erst fest wird. Daher ist das Rezept für Eis sehr wichtig. Es bringt nichts, einfach wahllos Zutaten in deine WMF Küchenminis 3in1 Eismaschine 🛒 zu werfen, ohne, dass du weißt, was du damit anfangen möchtest.

Wir bei Leckerschmecker haben viele leckere Eisrezepte für dich, mit denen du ganz einfach Eis mit der Eismaschine machen kannst. Probiere ein Aperol-Eis oder ein edles Pistazien-Rosen-Eis. Auch ein Hit: Joghurt-Rhabarber-Eis.

Für besonders cremiges Eis aus der Eismaschine ist eines ganz wichtig: der Zuckergehalt. Zucker beeinflusst die Fähigkeit von Flüssigkeiten, zu gefrieren. Verwendest du zu wenig Zucker, ist die Masse „mager“ und gefriert zu stark – es bilden sich Kristalle und das Eis wird hart. Nimmst du zu viel, ist die Masse „fett“ – sie gefriert nicht gleichmäßig oder gar nicht, ist flüssig und schmeckt zu süß. Halte dich also für den Anfang immer genau ans Rezept. Möchtest du weniger Zucker essen, bietet es sich an, einen Zuckeraustauschstoff wie Glucose zu verwenden, der in vielen Eisrezepten eingesetzt wird.

Das A und O: Platz

Nun weißt du also, wie du cremiges Eis mit der Eismaschine machen kannst und welche Maschine sich für den Anfang eignet. Nur eines ist jetzt noch wichtig: Organisation. Die WMF Küchenminis 3in1 Eismaschine 🛒 funktioniert so, dass du einen Behälter gefrierst, der dann von der Maschine gedreht wird und die Masse, die du einfüllst, in etwa 20 Minuten zu Eis macht. Stelle daher sicher, dass du in deinem Gefrierschrank ausreichend Platz freiräumst – auch, um das Eis später zu lagern!

