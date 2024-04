Wenn Worte nicht reichen, um Gefühle auszudrücken, springen in Zeiten des Smartphones Emojis ein. Immer mehr und immer bunter zieren sie Chatverläufe und mit diesem Rezept bald auch die Teller. Wir machen Emoji-Pommes!

Emoji-Pommes für die nächste Party

Besonders Kinder und Teenager werden die ausgefallenen Snacks lieben, die nicht nur witzig aussehen, sondern auch richtig lecker sind. Gekichere und Spaß sind bei diesem Essen garantiert. Und so witzig die Emoji-Pommes aussehen, so einfach sind sie auch gemacht.

Zunächst musst du einen Teig aus Kartoffeln und ein paar anderen Zutaten wie Ei und Mehl vorbereiten. Diesen rollst du aus, ähnlich wie bei einem Plätzchenteig, und stichst daraus Kreise aus. Sie werden wie Smileys dann modelliert, am besten klappt das mit einem Trinkhalm. Stich damit kleine Augen aus und ritze Münder in die Kreise. Na, so langsam nehmen die Emoji-Pommes Gestalt beziehungsweise Gesicht an. Dann nur noch frittieren und wegfuttern!

Wir lieben Pommes und machen als Nächstes deshalb gleich Polenta-Pommes. Süßkartoffel-Pommes gehören längst schon zu den Fritten-Klassikern. Und kennst du schon Pommes Anna, ein französisches Kartoffelgericht? Los geht’s jetzt aber erst einmal mit den leckeren Emoji-Pommes. Lecker!