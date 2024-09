Cocktail mit Apfel: So mixt du einen English Garden Cocktail

Komm mit uns auf einen Spaziergang durch einen englischen Garten! Heute mixen wir einen English Garden Cocktail, der mit Apfelsaft und Holunderblüte ein wunderbares Geschmackserlebnis zaubert. Bereite ihn dir doch direkt heute Abend nach der Arbeit zu und verwöhne dich mit einer kleinen Auszeit.

Cocktail mit 4 Zutaten: English Garden Cocktail

Stell dir vor, du befindest dich gerade in England auf dem Land, vielleicht im südlichen Cornwall. Auch dort ist der Sommer fast vorbei, aber die Blätter hängen noch an den Bäumen. Vorhin gab es einen ordentlichen Regenguss und das Gras ist immer noch von Regentropfen besetzt und glitzert in den schüchternen Strahlen der Nachmittagssonne, die durch die Wolken linst. Du machst nach der Arbeit einen Spaziergang durch deinen Garten. Stell dir den Duft von nassem Rasen vor. Höre, wie ein paar letzte Tropfen von den reich behangenen Apfelbäumen plätschern. Atme die frische, klare Luft.

Wie fühlst du dich nun? Erfrischt und entspannt? Genau dieses Gefühl soll mit einem English Garden Cocktail geschaffen werden. Dieser überzeugt mit einer Kombination aus Gin, Apfelsaft, Holunderblüten-Likör und Limettensaft und verspricht eine Auszeit vom stressigen Alltag. Gedanklich streifen wir beim ersten Schluck wieder durch unseren Garten, wo die Welt vollkommen in Ordnung ist.

Serviere den English Garden Cocktail als Erinnerung an die letzten warmen Sommertage, jetzt, wo es immer kühler wird. Ob du ihn für dich allein in einem Glas zubereitest oder für viele Gäste als Bowle, ist ganz dir überlassen. Garniere den Cocktail mit Gurkenstreifen oder Minzblättern, ganz nach deinem Geschmack. Wichtig ist hierbei nur, dass du keinen klaren Apfelsaft aus Konzentrat verwendest, sondern naturtrüben. Glaub mir – der Geschmack ist einfach besser.

