Erbsen-Gurken-Smoothie: frischer Genuss im Glas

Morgens muss es bei dir unter Woche schnell gehen? Dann bereite dir einen leckeren Smoothie zu. Der versorgt dich mit wichtigen Vitaminen, Ballaststoffen und Proteinen. Außerdem schmeckt er richtig gut und ist in wenigen Minuten fertig. Eines unserer liebsten Rezepte ist aktuell der Erbsen-Gurken-Smoothie.

Erbsen-Gurken-Smoothie: frischer geht’s kaum

Smoothies wurden in den 1930er-Jahren in den USA populär, nachdem der erste Standmixer auf den Markt gekommen war. Sie sind nicht nur lecker, sondern auch kleine Gesundheitswunder und helfen dir, deine empfohlene tägliche Portion Obst und Gemüse leichter zu erreichen. Im Gegensatz zu frisch gepressten Säften enthält ein Smoothie nämlich die gesamte Frucht oder das Gemüse, einschließlich der Ballaststoffe. Das macht ihn sättigender und gesünder für die Verdauung.

In den frühen 2000er-Jahren erlebten Smoothie einen erneuten Boom, als Gesundheitsbewusstsein und Fitness-Lifestyle immer beliebter wurden. Heute gibt es auf der ganzen Welt sogar spezialisierte Smoothie-Bars.

Während Gurken für ihre erfrischenden Eigenschaften und ihren hohen Wassergehalt bekannt sind, bringen Erbsen einen milden, leicht süßlichen Geschmack und eine angenehme Cremigkeit für unseren heutigen Smoothie mit. Minze sorgt zusätzlich für frisches Aroma.

Dank der kurzen Zutatenliste ist der Erbsen-Gurken-Smoothie in Windeseile zubereitet. Du wäschst die Gurke und schneidest sie in Stücke. Diese füllst du zusammen mit gefrorenen Erbsen und Minze in einen Smoothiemixer 🛒 oder einen Standmixer. Zum Schluss gießt du noch Wasser hinzu und pürierst alles bis zur gewünschten Konsistenz. Jetzt brauchst du den Smoothie nur noch mit Salz und Pfeffer abzuschmecken und kannst ihn auch schon genießen.

