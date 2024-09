Orangen-Granatapfel-Smoothie: Energiekick zum Frühstück

Kommst du an manchen Tagen morgens auch nur sehr schwer aus dem Bett? Damit die Snooze-Taste am Wecker nicht dein bester Freund wird, haben wir etwas für dich: unseren Orangen-Granatapfel-Smoothie. Der ist so etwas wie ein Energiekick zum Trinken, der dich mit wichtigen Nährstoffen und Vitaminen versorgt, sodass du ab jetzt morgens mit mehr Elan in den Tag starten kannst.

Orangen-Granatapfel-Smoothie: fruchtiger Muntermacher

Manchmal braucht man am Morgen als Frühstück einen starken Energiekick, um fit zu werden. In diesem Fall empfehlen wir dir unseren frisch gemixten Orangen-Granatapfel-Smoothie. Der besteht aus fünf Zutaten und ist in nur zehn Minuten fertig zum Trinken. Wir zeigen dir, wie einfach du den Smoothie nachmachen kannst.

Zuerst stellst du dir Orangen, Granatapfelkerne, Haferflocken, Haferflocken und Honig bereit. Presse den Saft der Orangen aus und fülle ihn in einen Mixer. Füge außerdem die Haferflocken und die Granatapfelkerne hinzu. Du kannst entweder einen frischen Granatapfel selbst entkernen oder Kerne aus der Tiefkühltruhe des Supermarktes deines Vertrauens verwenden.

Tipp: Einen Granatapfel zu entkernen, endet nicht selten in einer kleinen Sauerei. Hast du keine Lust, danach deine komplette Küche zu putzen, erfährst du in unserem Ratgeber, wie du ohne Spritzer Granatäpfel entkernen kannst.

Zum Schluss kommen noch Hafermilch und etwas Honig für die Süße hinzu. Püriere die Zutaten ordentlich durch, bis der Smoothie eine cremige Konsistenz hat. Danach füllst du ihn in Gläser ab und dekorierst ihn nach Geschmack noch mit einigen Granatapfelkernen.

Unser Orangen-Granatapfel-Smoothie versorgt dich nicht nur mit den gesunden Inhaltsstoffen des Obstes, sondern macht dich durch die Zugabe von Haferflocken auch noch satt. Als kleine Zwischenmahlzeit macht sich der Smoothie ebenfalls gut.

