Ob in Salaten oder Schokolade, in Cocktails oder als süß-saurer Snack zwischendurch: Granatapfelkerne sind eine beliebte Zutat in der Küche. Wenn da nur nicht diese lästige Aufgabe wäre, sie aus der Schale zu pulen. Das dauert nicht nur lange, sondern kann auch zu unschönen Saftspritzern auf Kleidung oder Küchenwand führen. Da sieht man schnell mal rot! Es gibt allerdings einen simplen Trick, mit dem man Granatäpfel entkernen kann, ganz ohne Aufwand, Saftspuren und vor allem richtig schnell.

Granatapfel entkernen klappt mit einfachem Trick

Wer die Umwelt im Blick behält, verzichtet auf abgepackte Granatapfelkerne und schält sie lieber selbst aus der Frucht. Und das lohnt sich, denn die kleinen, süß-sauren Kerne sind echte Booster für die Gesundheit! Sie besitzen wertvolle B-Vitamine und Kalium, das gut für Herz, Muskeln und Nerven ist. Außerdem versorgen sie uns mit Eisen und Kalzium sowie Vitamin C. Wäre es da nicht schön, wenn es einen Trick gäbe, Granatäpfel zu entkernen?

Den gibt es tatsächlich und wir kennen ihn. Du brauchst nur wenig Equipment: ein Messer, eine große Schale und warmes Wasser. Damit füllst du zunächst die Schale. Schneide anschließend das Obst in zwei Hälften.

Um den Granatapfel zu entkernen, nimmst du nun eine der Hälften zur Hand und tauchst sie unter Wasser. Jetzt kannst du die Kerne ohne Mühe herauspulen. Löse auch die weiße Haut und lasse sie einfach im Wasser schwimmen.

Unglaublich lecker, so ein Granatapfel, und ein super Topping für unsere Kaki Caprese. Auch zum Veredeln von Popcorn oder Drinks wie dieser Winter-Margarita eignet sich das Obst.

Der Clou: Die Schale und weiße Haut des Granatapfels ist so leicht, dass sie an die Wasseroberfläche schwimmen. Die kleinen Kerne wiederum bleiben am Boden der Schüssel liegen. Du kannst Schale und Haut also einfach zuerst abschöpfen und das Wasser anschließend durch ein Sieb gießen, in dem die Granatapfelkerne liegen bleiben. Genial, oder? Außerdem verhindert das Herauslösen der Kerne unter der Wasseroberfläche, dass der Saft der Frucht in alle Richtungen spritzt. Wir sind begeistert!