Ein Cocktail-Klassiker im neuen Gewand: die Brombeer-Margarita

Dafür brauchst du (für 3 Gläser):200 g Brombeeren150 g Zucker250 ml Wasser1 Limette80 ml Cointreau80 ml Orangenlikör100 ml Tequila100 ml Zuckersirup3 EL MeersalzSo geht es:Lass die Brombeeren, den Zucker sowie das Wasser 10 Minuten lang in einem Topf köcheln. Füll den Inhalt des Topfs durch ein Sieb in eine Schüssel um und drücke dabei die Brombeeren durch das Sieb hindurch. Lass den Sirup anschließend auskühlen.Gieße den abgekühlten Brombeersirup in einen Glaskrug und gib den ausgepressten Saft aus den beiden Hälften einer aufgeschnittenen Limette, den Cointreau, den Orangenlikör sowie den Tequila hinzu und verrühre alles miteinander.Um die Margarita stilecht zu servieren, tunke den Rand des Glases in den Zuckersirup und anschließend in das Meersalz. Gieß die Margarita ein und verziere die Gläser zu guter Letzt mit einem Strohhalm und einer Limettenscheibe.Hier findest du unseren Rezeptartikel: http://www.leckerschmecker.me/gaensebluemchen/?&ref=yt