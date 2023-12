6 Cocktail Rezepte die deine Silvesterparty zum krönenden Jahresabschluss machen

Mit den richtigen Cocktails wird Silvester zum perfekten Event. Wir haben hier 6 leckere Rezeptvorschläge für euch!1.) Essbarer Erdbeer-DrinkDafür brauchst du:Erdbeerendunkle Kuvertüre60 ml flüssige Schokolade60 ml Schokoladenlikör1 TL Vanillearoma60 ml WodkaSo geht es:Schneide von jeder Erdbeere den oberen und unteren Teil ab und höhle sie aus.Tunke den unteren Teil der Erdbeeren in die Kuvertüre und platziere die Früchte auf einen Teller. Stelle den Teller mit den Erdbeeren für 30 Minuten in den Kühlschrank.Rühre die flüssige Schokolade, den Schokoladenlikör, das Vanillearoma und den Wodka zusammen an und fülle die Mischung in die ausgehöhlten Erdbeeren.2.) Raffaello-SchnapsDafür brauchst du:Raffaello (15 Stück)300 ml Milch70 g Zucker250 g Sahne200 ml WodkaSo geht es:Raffaello auspacken und in eine Schüssel geben. Milch und Zucker zugeben und gut pürieren.Anschließend Sahne und Wodka hinzufügen und umrühren.Die Mischung aus der Schüssel in eine Flasche füllen und servieren. Je nach Belieben kannst du den Rand der Gläser verzieren, indem du diese ein kleines Stück weit kopfüber in Milch tauchst und danach in Kokosflocken tunkst.3.) Glühwein-EisDafür brauchst du:125 ml Wasser125 ml Orangensaft250 ml Rotwein125 g Zuckergeraspelte Zitronenschale1 TL Kardamom2 Sternanis3 PimentkörnerZimtstangenSo geht es:Erhitze das Wasser, den Orangensaft, den Rotwein sowie den Zucker in einem Topf und gib dabei das Kardamom, den Sternanis, das Piment, etwas geraspelte Zitronenschale sowie zwei Zimtstangen hinzu.Fülle den Glühwein durch ein Sieb vom Topf in einen Krug um. Zimtstangen, Sternanis, Piment und größere Zitronenschalen sollten im Sieb zurückbleiben. Lasse den Glühwein auskühlen.Fülle den Glühwein in Formen für Eis am Stiel und stelle diese ein erstes Mal kurz ins Tiefkühlfach.Sobald der Glühwein fest genug ist, dass die Zimtstangen als Eisstiele darin stecken bleiben, stellst du die Eisförmchen über Nacht erneut ins Tiefkühlfach.4.) Karamell-Apfel-SangriaDafür brauchst du:2 Äpfel75 g Zucker100 ml Wasser600 ml Cidre600 ml WeißweinSo geht es:Schneide die Äpfel klein und gib sie in einen Krug.Karamellisiere zunächst den Zucker, indem du ihn vorsichtig in einem Topf erhitzt. Gib anschließend das Wasser hinzu und koche es auf. Lasse die fertige Karamellsoße abkühlen.Gib das Karamell gemeinsam mit dem Cidre und dem Weißwein in den Krug zu den Äpfeln und verrühre alles gut miteinander. Stelle die Sangria abschließend in den Kühlschrank bevor du sie servierst.5.) Tiramisu-MartiniDafür brauchst du:100 ml Kaffee-Likör100 ml Amaretto100 ml Schokoladenlikör100 ml SahneSo geht es:Hierfür brauchst du lediglich die angegebenen Zutaten miteinander zu vermischen. Dekoriere den Drink je nach Belieben, bevor du ihn servierst.6.) Kinderriegel-LikörDafür brauchst du:300 ml Milch200 ml Sahne80 g Zucker10 Kinderriegel200 ml WodkaSo geht es:Gib Milch, Sahne und Zucker in einen Topf und erhitze die Zutaten, ohne sie zum Kochen zu bringen.Zerkleinere die Kinderriegel und gib sie in den Topf. Bei kleiner Hitze lässt du die Riegel allmählich schmelzen. Aber Vorsicht: Schmelzende Schokolade darf nicht zu stark erhitzt werden, da sie sonst verklumpt!Als Letztes gibst du den Wodka dazu, füllst das Getränk in eine Flasche um und stellst diese zwei Stunden kalt.