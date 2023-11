Tomate-Mozzarella als traditionelle Vorspeise lieben wohl alle – aber kennst du schon Kaki Caprese? Hier wird, wie beim rot-weißen Italo-Klassiker, Mozzarella in Scheiben geschnitten und mit Kaki kombiniert. Das orangefarbene Fruchtfleisch der Frucht schmeckt wie eine Mischung aus Tomate und Aprikose und ist dabei angenehm süß. Das klingt für uns nach einem ebenso köstlichen Duo wie Tomate-Mozzarella – für dich auch? Dann trau dich und probiere die fruchtig-süße Variante des Vorspeisen-Klassikers.

Fruchtige Alternative zu Tomate-Mozzarella

Kaki Caprese erfüllt sämtliche Kriterien für einen Vorspeisentraum, den wir lieben: Fruchtig-süße Kaki und Büffelmozzarella, der etwas kräftiger ist als der herkömmliche Mozzarella, drapiert auf einem Teller. Knackige Granatapfelkerne sorgen für Biss und einen hübschen Farbtupfer. Das süß-scharfe Dressing mit Limette, Senf, Honig, gutem Olivenöl und Essig harmoniert perfekt dazu. Eine einfache, aber raffinierte Vorspeise – die servieren wir dieses Jahr auf jeden Fall an Weihnachten.

Kaki Caprese ist eine gute Alternative für alle, die rohe Tomaten nicht gut vertragen. Die orangefarbene Frucht hat nämlich wenig Fruchtsäure und ist daher auch für Menschen mit sensibleren Mägen gut bekömmlich. Außerdem enthält das als Persimon und Sharonfrucht bekannte Obst viel Vitamin A, C und E, die gut für das Immunsystem sind. Eine kleine Kaki liefert sogar genug Vitamin A, um den durchschnittlichen Tagesbedarf komplett zu decken. Ursprünglich stammt die Kaki aus Asien, wird aber heute in allen Ländern mit warmem Klima angebaut. Du kannst sie mit oder ohne Schale essen und wie bei einem Apfel die Kerne entfernen und die Kaki dann in Scheiben oder Stücke schneiden. Oder wie eine Kiwi halbieren und dann auslöffeln.

Möchtest du dein Kaki Caprese noch etwas aufpeppen, dann bette es doch auf würzigen Rucola oder dekoriere es mit gerösteten Nüssen wie Walnüssen oder Pinienkernen. Auch ein Pesto mit Minze oder Basilikum können wir uns gut zu der frischen Vorspeise vorstellen. Aber natürlich ist es auch pur ein Genuss. Trau dich an diese feine Vorspeise, du wirst mit einem einzigartigen fruchtigen Geschmackserlebnis belohnt!