Diese Erbsensuppe mit Krabben ist Löffel für Löffel ein Genuss

Lust auf eine Suppe, die nicht nur lecker, sondern auch überraschend ist? Dann schnapp dir den Kochlöffel und zaubere dir eine Erbsensuppe mit Krabben. Sie vereint den vollmundigen Geschmack des Klassikers mit dem Aroma saftiger Meeresfrüchte. Eine Kombination, die so unerwartet wie genial ist!

Erbsensuppe mit Krabben: samtig, herzhaft, überraschend

Erbsensuppe ist in vielen Kulturen ein echter Klassiker. Bei uns wird sie oft mit Speck und Würstchen gegessen, in Frankreich ist eine fein pürierte Variante beliebt und die Schweden essen ihre mit Schweinefleisch.

Diese moderne Variante der Erbsensuppe mit Krabben passt hervorragend in den Frühling, sowohl an kühlen Abenden oder zum Mittag, wenn es draußen warm und sonnig ist.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dank bereits gekochter Krabben und tiefgefrorener Erbsen dauert die Zubereitung der Suppe gerade einmal 25 Minuten – perfekt also nach einem anstrengenden Tag oder in der Mittagspause. Dünste Zwiebeln und Erbsen zuerst in etwas Butter an. Lösche sie dann mit Weißwein ab und gieße Brühe dazu. Lass die Suppe für zehn Minuten köcheln. In der Zwischenzeit kannst du die Krabben waschen und trocken tupfen. Brate sie dann kurz in einer Pfanne mit Öl an. Gib nun noch gehackte Minze und Sahne zur Suppe und püriere sie. Schon kannst du die Erbsensuppe mit den Krabben servieren.

Die Erbsen sorgen für eine feine Süße und eine leuchtend grüne Farbe, die Krabben schmecken nach Meer und Frische. Lass dich von dieser besonderen Geschmackskombination überraschen und genieße jeden Löffel.

Auch richtig lecker sind diese Erbsen-Minz-Suppe sowie diese Erbsen-Avocado-Suppe. Das klassische Rezept für Erbsensuppe mit Würstchen findest du aber natürlich auch hier bei Leckerschmecker.