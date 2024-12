Erbsensuppe mit Würstchen: Tu dir etwas Gutes

Es ist kalt, es ist grau, es ist nass. Igitt. Da kann nur eines helfen: wärmende Komfortgerichte, die Kälte und Herbst-Blues aus den Knochen vertreiben. Für mich ist eines dieser Gerichte definitiv Erbsensuppe mit Würstchen. Es erinnert mich an ausgedehnte Wanderungen und die Belohnung danach. Hier ist das Rezept.

Rezept für Erbsensuppe mit Würstchen

Früher, als die Winter noch kühler waren und tatsächlich selbst im Raum Hannover Schnee lag, auf dem man rodeln konnte, fuhr ich häufig mit meiner Familie in eine kleine Bergkette in der Nähe meiner Heimatstadt. Dort gab es diverse Routen, die wir in unterschiedlichen Stufen der Waghalsigkeit herunterstürzten – mal gekonnt mit Schlitten, mal etwas weniger gekonnt nur halb auf dem Schlitten. Nach Stunden des Winterspaßes waren wir komplett erledigt und sehnten uns nach etwas Warmem.

Zum Glück gab es oben auf dem Berg eine kleine Bude. Hier verkaufte eine immer schlecht gelaunte Dame Kakao, Punsch, Glühwein und kalte Getränke. Aber nicht nur das. Sie verkaufte auch die beste Erbsensuppe mit Würstchen, die ich in meinem Leben je gegessen hatte. Aus einem riesigen Topf kellte sie eine Portion dampfenden, grünen Matsch auf einen Teller, zog ein Wiener Würstchen aus einem heißen Wasserbad und knallte den Teller vor meinem kleinen Gesicht auf den Tresen. Die Suppe war immer sämig, hochgradig aromatisch und alles in allem genau das, was ich nach meinen Eskapaden im Schnee brauchte.

Dieses Rezept für Erbsensuppe mit Würstchen mag nicht zu 100 Prozent an mein winterliches Suppenerlebnis herankommen. Dafür spielten einfach zu viele andere Faktoren eine Rolle in meiner Wertung. Aber lecker ist sie trotzdem und das ungemein. Mein Tipp: Bereite sie am besten einen Tag im Voraus zu, dann kann sie so richtig schön durchziehen. Außerdem wird sie immer besser, je mehr Portionen du davon zubereitest. Guten Appetit!

