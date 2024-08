Bunter Gemüseeintopf mit Nudeln: schmeckt Groß und Klein

Wenn es schnell gehen muss, bis das Essen auf dem Tisch steht, ist ein Gemüseeintopf die beste Wahl. Der ist fix zubereitet und steckt voll gesunder Zutaten. In unserem Gemüseeintopf treffen weiße Bohnen auf Muschelnudeln und leckeres Gemüse.

Gemüseeintopf: in nur 35 Minuten auf dem Tisch

Deftige Eintöpfe machen glücklich. An kalten Tagen wärmen sie von innen, sie machen satt und das Beste: Je nach Saison kannst du ihnen mit anderem Gemüse ein neues Aroma verpassen. In unserer Version eines bunten Gemüseeintopfs steht Gemüse wie Pastinake, Kohlrabi und Co. im Mittelpunkt. Viel Arbeit hast du mit der Zubereitung übrigens nicht, denn außer Gemüseschneiden und Würzen steht nicht viel an. Den Rest erledigt einfach der Herd für dich.

Neben viel Gemüse kommen auch weiße Bohnen in den Gemüseeintopf. Die Bohne ist ein echtes Kraftpaket, denn sie enthält jede Menge wichtige Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen und Kalium. Mit 21 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Bohnen ist sie außerdem eine gute Proteinquelle, die lange sättigt. Das macht die Bohne zur idealen Einlage in diesem Eintopf.

Ein großer Vorteil: Der Gemüseeintopf ist ein wandelbares Gericht. So kannst du das Gemüse je nach Jahreszeit anpassen und verwenden, was gerade Saison hat. Im Sommer schmecken unter anderem auch Stangenbohnen, Zucchini oder Brokkoli als Gemüseeinlage. Hast du noch Gemüse im Kühlschrank, das dringend wegmuss, kommt es klein geschnitten mit in den Eintopf. Magst du keine weißen Bohnen, kannst du die einfach weggelassen, ohne die Befürchtung, dass der Eintopf an Geschmack verliert. Fleischesser kommen auch auf ihre Kosten, wenn du beispielsweise angebratenen Speck oder Suppenfleisch mit in den Gemüseeintopf gibst.

Ein deftiger Eintopf schmeckt besonders gut, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist. Solltest du daher noch mehr Eintopf-Rezepte suchen, bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Eine ungewohnte, aber schmackhafte Kombination bietet dir der Wirsing-Linsen-Eintopf, während ein Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf die kleinen Röschen des Rosenkohls perfekt in Szene setzt. Für eine kulinarische Fernreise ist definitiv der Westafrikanische Erdnusseintopf unsere erste Wahl.